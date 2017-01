Bedia critica al Oviedo en su presentación en Zaragoza

Edu Bedia se presentó ayer con el Zaragoza y, durante su comparecencia ante los medios en La Romareda, a primera hora de la tarde, lanzó lo que pareció ser una suerte de recado al Oviedo por su poca participación en la Liga con los azules y por la supuesta incompatibilidad entre su fútbol y el del club azul. "En el Oviedo he jugado poco porque allí se premian antes otras cosas y hay diferentes estilos de juego", dijo el cántabro, que no aprovechó ninguna de las oportunidades que se le dio.

Bedia no ha entrado en los planes de Fernando Hierro, técnico azul. Esta temporada el cántabro jugó de azul 357 minutos repartidos en siete partidos de Liga. Fue titular, ante Numancia (2-2) y Reus (0-1), y ninguno de ellos acabó con victoria del Oviedo.

"El Zaragoza es el club más histórico de esta categoría", dijo ayer Bedia, que llevará el dorsal número 24 en el Zaragoza. "Siempre he tenido la ilusión de poder venir porque es una de las mejores plantillas de Segunda", agregó.