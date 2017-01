Luis Aragonés, tipo de carisma peculiar y con un merecido hueco en el corazón del oviedismo, fue célebre por cantidad de cosas, pero hubo una vez que, siendo entrenador del Atlético, le preguntaron algo así como que qué era el fútbol y él, con esa voz ronca de abuelo sabio enfadado, tan reconocible, respondió con un verbo repetido muchas veces: "Ganar, ganar y ganar. Y volver a ganar y a ganar. Me puedo tirar así media hora. Eso es el fútbol", dijo.

El fútbol seguramente sea bastante más que un verbo pero, como en cualquier juego, lo prioritario, el fin último, es ganar. Y a eso se aferra esta tarde el Oviedo, a ganar. Ganar al Valladolid para aclarar el panorama que tan negro se advertía hace pocos días. Ganar para encadenar por segunda vez este curso dos victorias consecutivas y poder optar a regresar a la zona de play-off. Y ganar, y aquí está un intangible importante, para que el equipo pueda preparar un nuevo examen a domicilio con confianza, con calma, con paz alrededor, liberado de la tensión y la presión inherente en un club como el azul.

La victoria ante el Elche fue reparadora para los azules, un alivio. Esta tarde no habrá en el Carlos Tartiere la sensación de situación límite que flotaba en el ambiente la semana pasada pero, en cambio, sí que se espera a un rival en su mejor momento, enrachado, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, que viene de ganar en el Carranza (0-1) y que, como el Oviedo, quiere volver a ganar. El Valladolid, que jugará con su portero suplente, Pau Torres, tiene un estupendo entrenador, Paco Herrera, y pinta que va a estar peleando por el ascenso hasta el final. El partido se juega al abrigo del Tartiere y eso casi es un seguro de vida para el Oviedo, pero tiene más trampa que la del césped por la fortaleza que atraviesan los pucelanos.

Fernando Hierro no es muy dado a tocar lo que funciona y se supone que repetirá dibujo y once: un 4-4-2 con Toché y Linares de delanteros, Berjón y Susaeta en las bandas y Erice y Lucas Torró en el centro del campo. La defensa será la de siempre porque David Costas se quedó fuera de la convocatoria, prudente como es Hierro, que quiere darle más tiempo para que se acople al grupo. De la lista no hubo mayor novedad que la ausencia de Jorge Ortiz, que hace dos semanas fue titular en Sevilla, y las habituales de Diegui y Héctor Nespral. Michu, lesionado, ultima su recuperación.

Sí vuelve, en cambio, Nando, sancionado la semana pasada y que podría entrar en la derecha por Susaeta, aunque parece poco probable. Una curiosidad: si Hierro mantiene hoy el once descrito será el mismo que el usado ante el Valladolid en el primer partido de Liga con excepción de dos jugadores: Peña, que ya no está y jugó de lateral aquella noche de agosto, y Nando, que lo hizo de extremo izquierdo. Una vuelta, varios sistemas y distintas alineaciones después, repetirían nueve jugadores en la titularidad.

El técnico andaluz pidió un equipo "intenso y reconocible", que apriete desde el principio y caliente el Tartiere. Al técnico le preocupa la poca capacidad de reacción de su equipo, frágil a los rasguños. Teme el preparador que, por lo que sea, al equipo se encuentre pronto con un bofetón y ya no se pueda levantar de la lona. Eso tiene que ver con la psicología, con la ansiedad, así que pide calma y tranquilidad para, dado el caso, rumiar bien el partido y acabar llevándose el botín.

El examen de hoy es bueno para dar un paso adelante y mantener las buenas sensaciones en un periodo de cambios, porque el mercado invernal es un periodo de cambios. Asoma un nuevo Oviedo, mejorado y aseado con las incorporaciones, más competitivo, pero el torneo no se detiene y, al final, para estar arriba se trata de volver a ganar, como decía Luis.