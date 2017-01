"El mayor problema del Oviedo es el terreno de juego"

El entrenador del Valladolid, Paco Herrera, se mostró satisfecho con el encuentro realizado por su equipo. "Desde el inicio fuimos por el partido. Tuvimos más fútbol y llegamos con más criterio, pero se nos resistió el gol. Creo que el camino es este. Este partido, a pesar de la derrota, nos tiene que reforzar".

El técnico reconoció que "nos cuesta remontar los partidos, pero no es de ahora. El Oviedo defendió bien y nosotros no encontramos los espacios para terminar bien las jugadas". Herrera valoró no haber perdido el golaverage particular. "Veo al Oviedo estando entre los seis primeros, al igual que nosotros, y por eso creo que es importante no haber encajado una mayor derrota".

Herrera aseguró que le dejaba más satisfecho este partido, "que el de la semana pasada ante el Cádiz, a pesar de haber logrado la victoria. El camino del Valladolid es este. Tenemos que ir a por los partidos. Lo hicimos bien ante un buen equipo como el Oviedo que maneja bien ciertas situaciones. Nos vamos perdiendo, pero no derrotados".

Sobre el Oviedo dijo que "creo que tiene un problema que es el campo. A partir de ahí es difícil hacer un análisis en profundidad, pero es un equipo sólido y muy peligroso arriba".