Espinoza se suma a la causa

La esperada llegada de Cristian Espinoza puede provocar inminentes salidas del Oviedo. El club azul dispone actualmente de dos fichas libres para la primera plantilla Si una la acaba ocupando el extremo argentino y el club finalmente encuentra dos buenas opciones para reforzar los puestos de central y de medio centro, tendría que dar la baja como mínimo a un futbolista de la actual plantilla azul.

De momento, han dejado el equipo en este mercado invernal Martín Alaniz (Racing de Uruguay), Carlos Peña (Getafe) y Edu Bedia (Zaragoza), tres futbolistas que no contaban para Fernando Hierro. La llegada de Espinoza para la banda derecha podría abrirle la puerta de salida a Jorge Ortiz, extremo llegado este verano que, a pesar de que fue titular hace dos semanas en Sevilla, no ha contado mucho para Hierro. Tampoco han tenido muchas opciones futbolistas como Jonathan Vila, que el sábado volvió a jugar, Héctor Nespral o Diegui, que habrá que ver si, ausente Fernández, tiene la oportunidad en Almería.