Michu pone el freno a su regreso

La intervención de Michu ante los medios se demora algunos minutos. Una vez finalizada la sesión a puerta cerrada, en el vestuario se sigue con interés el desenlace del quinto set de las semifinales del Open de Australia entre Roger Federer y Wawrinka, que se lleva el primero. Quizás para Michu el tenis no ocupe el primer lugar en su lista de preferencias pero la cosa cambia cuando se le menciona a Rafa Nadal. La temporada pasada, cuando decidió regresar al fútbol con el Langreo, el futbolista citaba al balear como ejemplo a seguir: "Me fijo en Nadal que dice que se ha acostumbrado a jugar con dolor". Por eso, Michu celebra la brillante actuación del tenista en Australia. "Nadal es un ejemplo para todos los españoles. Está resurgiendo otra vez?", dice. Y es imposible no relacionar ese resurgir con el que Michu intenta lograr con el Oviedo hasta la élite.

Dejada la raqueta a un lado, al futbolista le toca hablar de su lesión. No hay peor tema de conversación para un tipo que ha visto lastrado el mejor momento de su carrera con las temidas lesiones. "Estoy muy contento", asegura de primeras, para dejar claro que ya está recuperado al cien por ciento de la rotura de fibras que le ha mantenido al margen del grupo en las últimas cuatro jornadas. "Ya puedo trabajar con mis compañeros y tenía muchas ganas de que llegara este momento. Fuera del campo se pasa fatal", admite. Su rotura está curada, pero otra cosa es que ya esté en condiciones de competir: "Igual es un poco precipitado que juegue en Almería porque solo llevo tres entrenamientos. Estoy a disposición del entrenador, pero creo que necesito más sesiones para estar al cien por ciento".

El asturiano ha recuperado la sonrisa esta semana, la que le ha permitido volver a sentirse futbolista. Pero en su buen humor influyen otros factores. Uno es el cambio de dinámica que ha experimentado el equipo en los últimos quince días. "Ya sabemos cómo está la Segunda: en un par de partidos te cambia la perspectiva. Nosotros lo que buscamos es la regularidad, cuantos más puntos caigan al zurrón, mejor. Tenemos un problema fuera y en Almería podemos dar un golpe encima de la mesa", defiende. La otra razón para la sonrisa es la presencia de un amigo en el vestuario. "A Saúl lo conozco desde hace tiempo, me entiendo muy bien con él porque hemos jugado juntos desde pequeños y nos une una relación de amistad. Para mí es un motivo de felicidad que esté aquí", indica el ovetense.