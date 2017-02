Borja Domínguez: "Que venga gente al Tartiere es importantísimo"

El centrocampista del Oviedo, Borja Domínguez, uno de los refuerzos del mercado invernal y de las sensaciones en el último duelo ante el Mirandés, que jugó de titular, ha hecho esta mañana un llamamiento a la afición azul para que acuda el domingo al campo en el duelo frente al Getafe (18.00 horas): "Tener la afición de nuestra parte y que la gente venga al campo es importantísimo. Tenemos que hacer del Tartiere un campo muy muy fuerte, que los equipos que vengan, vengan con miedo. Deseamos que venga la mayor gente posible para animarnos", ha señalado el futbolista gallego.

Para el partido del domingo, el Oviedo ha lanzado una campaña para tratar de mejorar la entrada en el estadio azul. Hasta mañana viernes, cada abonado podrá sacar una entrada de acompañante al precio de diez euros, tanto en la tienda oficial como en la del centro comercial MODOO.

Domínguez, que lleva menos de un mes en Oviedo, a donde llegó procedente del Córdoba como cedido (con opción a compra a final de temporada, ha añadido que jugar en el Tartiere con el empuje de la afición es "muy bonito" y elogió a la hinchada por el desplazamiento de la semana pasada a Miranda.

El futbolista ha reconocido que el duelo ante el Getafe es importante de cara a las aspiraciones del equipo porque "si le ganas te metes en la pelea", pero ha matizado que "aún quedan muchos partidos" y que "no es una final". El gallego ha instado a ir partido a partido: "Tiene que ser la dinámica. Pensar en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Y cuando acabe la temporada mirar dónde está", ha afirmado esta mañana tras el entrenamiento del equipo en El Requexón.

Sobre el Getafe, ha dicho que es un "rival muy duro con jugadores de mucha calidad" y "muy trabajado con la entrada de Bordalás", su técnico. El jugador azul ha reconocido que el golaverage (en el partido de la primera vuelta, el Oviedo perdió 2-1)

Domínguez ha reconocido que para él fue una "sorpresa" la titularidad de Anduva, donde participó en una posición más adelantada, por detrás de Toché. "No juego normalmente ahí, pero me siento cómodo. Me sentí bien, me encontré a gusto", ha finalizado.