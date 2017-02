Mirar hacia arriba

Hay una diferencia esencial entre esta visita a Reus y las de las últimas semanas: en esta ocasión no hay crisis que superar. Sin muros que derribar, todo resulta más sencillo. La victoria en Anduva permitió a los azules coger aire en lo alto de la tabla y, de paso, acabar con los fantasmas de las visitas, una serie de decepciones que iban camino de convertirse en incómoda rutina. El Oviedo ha vencido a sus miedos y, apoyado en la formidable marcha en el Tartiere, es uno de los aspirantes más serios a pelear hasta el final por el ascenso. Reus es la siguiente parada en el camino. Solo son tres puntos en juego, no hay cuentas pendientes ni pruebas de madurez, pero son tres puntos con efectos importantes. Aún no se ha terminado febrero, pero una hipotética victoria del Oviedo hoy en Reus (20.00 horas) dispararía a los azules en la tabla asentándolos en la zona de play-off.

Hierro ha mantenido el secretismo de las últimas semanas sobre el once a emplear en el encuentro, e incluso el sistema. El técnico, poco dado al inmovilismo de la pizarra, siempre tiende a introducir matices en su equipo. La buena marcha de las últimas semanas, sin embargo, hace que haya un bloque más o menos estable que se haya hecho con el puesto. Aunque cada partido es una historia nueva para Hierro. Hoy, ante el Reus, parece que la continuidad será la nota dominante. La principal novedad puede ser el ingreso de Erice, héroe ante el Getafe la semana pasada, en el doble pivote en el lugar de Rocha, más gris ante los madrileños. En la apuesta por seguir con el 4-2-3-1, el resto de hombres mantendrían su plaza. Así, Hierro podría formar hoy con Juan Carlos; Johannesson, Costas, David Fernández, Christian Fernández; Torró, Erice; Susaeta, Borja Domínguez, Berjón; y Toché. Completan la lista de 18: Esteban, Verdés, Varela, Rocha, Nando, Michu y Linares. Se quedan fuera por decisión técnica, además del lesionado Vila, José Fernández, Óscar Gil, Héctor, Carlitos de Pena, Ortiz y Pereira.

Existe otra posibilidad de cara al planteamiento, atendiendo a las condiciones del escenario. Es la de que el Oviedo salga de inicio con tres centrales y dos carrileros largos, tal y como probó Hierro ante Almería y Mallorca, en los dos últimos ejemplos. De ahí la inclusión de Varela en la lista, cuyo perfil se adapta perfectamente a la profundidad de la izquierda. Con este dibujo, Borja Domínguez podría ser el sacrificado.

Sea cual sea el dibujo elegido por el técnico, hay algunas certezas sobre el equipo que salga al campo esta noche. Que los nuevos (Costas, Saúl Berjón y Borja Domínguez, a falta de conocer la aportación de Carlitos) han logrado que el equipo dé un paso adelante es tan cierto como que los que ya estaban también han crecido en las últimas semanas. Johannesson es el caso más evidente: ha pasado de estar inédito a hacerse con el puesto con autoridad. Susaeta también ha mejorado sensiblemente en el último mes de competición, recuperando su condición de futbolista desequilibrante. Y luego está Toché, un futbolista al margen de pizarras, que se mantiene en la competición en base a renovar continuamente su idilio con el gol. Es el delantero más en forma de Segunda y la apuesta más segura que tienen los azules hoy en Reus.