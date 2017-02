Symmachiarii pide al Oviedo que rompa relaciones con el Cádiz

El grupo Symmachiarii, uno de los más fieles de la afición del Oviedo y que cuenta este año con más de 400 socios, ha pedido esta mañana al club azul que rompa relaciones con el Cádiz, próximo rival en visitar el Tartiere (sábado, 20.00 horas). A través de un comunicado difundido por las redes sociales, Symmachiarii solicita al Oviedo que "rompan relaciones o trato de cortesía" con el conjunto amarillo "hasta que al menos tengan la deferencia de pedir disculpas públicamente a los implicados y a la afición oviedista en general".

El grupo no olvida lo sucedido el 31 de mayo de 2015, el día en que el Oviedo ascendió a Segunda División en El Carranza. Ese día, a 155 aficionados azules, muchos de ellos pertenecientes a Symmachiarii, se les negó la entrada al partido a pesar de que tenían una entrada que habían adquirido por cauces legales. "Una actuación fruto de la mala organización por parte del conjunto gaditano", explica el grupo en su nota.

Los afectados, algunos llegados desde Chile exclusivamente para presenciar aquel duelo, fueron retenidos durante el partido al lado del estadio. Era el partido con el que muchos soñaban ya que supuso la vuelta del Oviedo al fútbol profesional tras doce años en el barro. El asunto está judicializado y el grupo pide ahora un gesto del club.

Este es el comunicado realizado esta mañana por el grupo Symmachiarii.

"Este sábado 4 de marzo, el Real Oveido se enfrenta al Cádiz CF en el Carlos Tartiere, un partido que a priori debería ser uno más para el aficionado oviedista y más concretamente para nuestro grupo. Pero por desgracia lo acontecido el 31 de mayo de 2015, donde 155 miembros de nuestro grupo fueron privados de presenciar el partido que durante 12 años habían soñado, el partido que acababa con la peor etapa tanto deportiva como institucional en la historia del club y que nos devolvía al fútbol profesional.

Una actuación fruto de la mala organización por parte del conjunto gaditano, que privó a 155 personas con la entrada comprara desde Oviedo por los cauces legales, pudiera acceder al estadio debido al descontrol que se produjo en los accesos del mismo.

No contentos con privarnos de uno de los días históricos para el oviedismo, nosotros como implicados o la afición en general del Real Oviedo, no ha recibido en estos casi dos años la más mínima muestra de arrepentimiento o sentimiento de culpa por parte de la directiva que preside el Sr. Vizcaíno, que si bien no nos devolvería la experiencia perdida, sí que al menos nos resarciría a nivel personal el recibir una disculpa por un hecho lamentable por el cual fuimos agraviados.

Es por ello que solicitamos al Consejo de Administración del Real Oviedo y a la institución que representan que se rompan relaciones o trato de cortesía hacia la junta directiva el Cádiz o su representación hasta que al menos tengan la deferencia de pedir disculpas públicamente a los implicados y la afición oviedista en general.

Atentamente y agradecido su apoyo siempre en este tema, grupo Symmachiarii.