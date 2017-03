El Oviedo reclama al Cádiz una "disculpa oficial" con "los 155"

El Oviedo reaccionó ayer con rapidez y certeza al "sorprendente" comunicado emitido el miércoles por el Cádiz en el que eludía cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido con "los 155", que es como se conoce al grupo de aficionados a los que se negó la entrada al Carranza el día del partido que acabó en el ascenso azul a Segunda el 31 de mayo de 2015. Tenían entrada legal, emitida por el Cádiz, pero se les impedió el acceso a las gradas y se les retuvo al lado del estadio durante todo el duelo. Un episodio que ha vuelto a la actualidad casi dos años después y que ha caldeado el ambiente de cara al partido de mañana (20 horas) en el Tartiere.

En un comunicado extenso (reproducido íntegramente debajo de estas líneas) y emitido a primera hora de la mañana, el Oviedo "ruega" al Cádiz que se disculpe "de forma oficial" con" los 155", -que ultiman la denuncia al club andaluz- y le pide que les explique a los afectados las causas por las que se les negó la entrada al estadio. El club carbayón sostiene que los aficionados afectados tenían entrada legal, enviada por el Cádiz, que "condenó y condena tajantemente" el trato recibido por estos aficionados y que este "acto reprochable" "no ha tenido ningún tipo de explicación" por parte cadista. También recuerda que el Cádiz ya fue multado por el CSD tras aquel duelo por "deficiencias" en el acceso.

El Oviedo no rompe relaciones oficialmente con el club andaluz, a quien agradece su colaboración al ceder los derechos de imagen para el documental realizado sobre el ascenso, pero sí le reprocha su "sorprendente" comunicado, rechaza una comida de directivas y cualquier acto conjunto previo al partido de mañana y le pide que, "de ahora en adelante", no vuelva a hablar en nombre del club azul. No obstante, el Oviedo muestra el respeto al Cádiz y a su afición, reitera su rechazo a todo tipo de violencia y desea que el partido de mañana se desarrolle en los habituales términos de "coordialidad y deportividad".

El comunuicado azul tuvo una gran acogida por parte de la afición. El grupo Symmachiarii, a quien pertenece la mayoría de los afectados, aseguró que el texto del Oviedo era "perfecto". En él, la entidad azul hace una defensa férrea de la "ejemplar afición "azul, "fiel e incondicional". El Oviedo también defiende su gestión en el partido de ida, en el que asegura que "no le consta" las "agresiones injustificadas" a algunos aficionados amarillos -supuestamente ocurridas fuera del estadio- que denunció el Cádiz en su comunicado. Preguntado ayer por este periódico, el Cádiz evitó valorar la petición de disculpas del Oviedo y se remitió a su comunicado, donde admite que hubo "equivocaciones" pero que fueron "ajenas".

"El Cádiz sigue sin asumir responsabilidades. Si tiene algún tipo de sospecha de que la irregularidad la cometió otra persona, que lo denuncie", señaló ayer Miguel Vicente, presidente de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO). "Hay una herida sin cerrar. No hay solución, pero los afectados se merecen explicaciones", añadió.

El entrenador del Oviedo, Fernando Hierro, aseguró ayer que el Oviedo es un "club señor" con una "afición ejemplar" y que "recibiremos al Cádiz como se merece". Symachiarii, por su parte, convocó al oviedismo mañana a las 18.30 horas en la rampa de acceso al párking para recibir al equipo.