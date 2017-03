A ampliar el colchón

A Hierro no le gusta hablar de colchones. Lo dejó claro en su última intervención ante los medios. "Yo tengo los pies en el suelo", adujo. Defiende el entrenador la mirada a corto plazo, intenta vivir el día a día. Y, dice, solo el Numancia ocupa sus preocupaciones. Pero el colchón, la distancia con el séptimo clasificado (el primero de los equipos que se queda sin play-off) es importante. Porque da tranquilidad y, sobre todo, porque permite acercarse al objetivo que de un tiempo a esta parte, especialmente tras el descanso invernal, todos los estamentos del club señalan como prioritario: jugar los play-off de ascenso. Mirar al segundo puesto (a diez puntos de distancia) parece una visión excesivamente optimista en estos momentos, así que los cálculos a medio plazo se sitúan en las opciones de promoción y las consecuencias que traería. "Se me ponen los pelos de punta imaginando un play-off ante 30.000 aficionados", comentó la semana pasada Susaeta tras ganar al Cádiz, y la reflexión suena a lema con gancho para la actual situación del Oviedo.



Acercarse a ese objetivo exige puntuar en escenario como el de esta tarde (18.00 horas, Los Pajaritos). El Numancia es uno de esos equipos que ha adaptado sus costumbres a la Segunda División, ahí está su hábitat. Está cómodo en la categoría y todos los años, algunos más que otros, da guerra. La fórmula usada por este tipo de equipos para mantenerse en la zona tibia exige un rendimiento notable ante su gente. En su campo es donde construye el éxito de la temporada. Los Pajaritos es un fiel exponente de las complicaciones que acechan en Segunda: el Numancia ha sumado ante su gente 25 de los 36 puntos que tiene en estos momentos en su casillero. La temporada pasada los azules vivieron un fiel ejemplo de la pelea en este tipo de campos: cayeron 1-0 en el último tramo en una acción desgraciada protagonizada por el central Borja Gómez.



En esta ocasión las tendencias también pueden tener su influencia en el juego. El Oviedo quiere aprovechar el momento de debilidad de los de Arrasate (acumulan tres derrotas consecutivas) para mantener el estado de optimismo que acompaña a los azules en las últimas semanas. Los de Hierro están tan cómodos en el play-off que no quieren salir de la zona de privilegio.



El entrenador afronta el choque con la moral cargada en sus tropas ("seguramente sea el momento de más confianza de la temporada") y obligado a un pequeño retoque en su equipo. Pierde para la cita a Linares, una ausencia sensible tras su regreso goleador de la semana pasada, aunque a cambio recupera a Lucas Torró, una de las piezas maestras en su sistema. La solución parece simple: pieza por pieza, con Borja Domínguez adelantando su posición algunos metros. Esta alternativa haría que el equipo se reforzara la coraza del centro del campo con un 4-2-3-1 que contaría con Toché como único destino de los balones al área. El once inicial puede ser el formado por Juan Carlos; Johannesson, Costas, David Fernández, Christian Fernández; Torró, Erice; Susaeta, Borja Domínguez, Saúl Berjón; y Toché. La convocatoria la completan Esteban, José Fernández, Óscar Gil, Rocha, Nando, Jonathan Pereira y Michu. Los ausentes son el sancionado Linares, el lesionado Verdés (esguince de tobillo) y por decisión técnica Varela, Héctor, Vila, Carlitos de Pena y Ortiz.



Los azules contarán además con un respaldo importante desde la grada. Una vez más. Habrá cerca de un millar de seguidores azules en las gradas en un nuevo ejemplo de fidelidad y apoyo a los suyos.



En el Numancia se habla de la trascendencia del choque, clave para cortar su racha negativa. Arrasate llama a los suyos a la reacción y contará con las bajas de Íñigo Pérez, Ripa y Luis Valcarce.