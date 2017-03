Michu: "Vallecas es mi segunda casa, pero vamos allí a por los tres puntos"

El partido que el domingo (20:30 horas) jugará el Oviedo en Vallecas frente al Rayo será especial para Michu, que jugó allí hace seis años durante una temporada. El atacante ovetense lo sabe y recuerda con cariño aquel curso, que le hizo de trampolín y le consagró definitivamente como futbolista de talla mundial. "Siempre he dicho que Vallecas es mi segunda casa. Me trataron de una forma espectacular. Estuve un año y me llevé buenos recuerdos. Será especial", ha asegurado el jugador azul esta mañana en El Requexón. Michu, no obstante, ha afirmado que el Oviedo está en una "buena racha" y que viaja a Vallecas "a conseguir los tres puntos" para "ver si podemos dar un golpe encima de la mesa".

El jugador ha afirmado que la posición del Rayo, en descenso, no se corresponde con la calidad de la plantilla. "Están pasándolo mal. Para mí es una de las mejores plantillas de Segunda. El objetivo era pelear por el ascenso. Este año no han tenido fortuna, pero aún así va a ser muy complicado y para ellos va a ser una final". El ovetense ha afirmado que espera que en Vallecas le reciban con el cariño que, ha asegurado, tiene él por la afición rayista. "Ellos van a animar al Rayo a muerte, se están jugando la vida", ha dicho, y ha lanzado un deseo: "Ojalá ganemos el domingo y, desde ahí, el Rayo gane todos los partidos restantes. Ojalá puedan volver rápido a donde merecen, que es Primera División", ha indicado.

Michu, que tiene opciones de volver a la titularidad tres meses después, ha dicho que se encuentra "bien" después de "aquella rotura dolorosa y larga" que sufrió en Zaragoza y que entrar en el once del Oviedo actualmente, con la buena racha que lleva, "es difícil", pero que está preparado. Y ha asegurado que el equipo azul tiene que ir "partido a partido", pero ha reconocido que el objetivo es "el ascenso". "El Oviedo tiene que volver a Primera. Cuando antes se parta el play-off mucho mejor. Si no llegamos al ascenso directo, que va a ser complicado, hay que asegurar la plaza", ha afirmado.

Sobre un hipotético play-off a final de temporada, el ovetense ha señalado que el Oviedo sería uno de los rivales a batir. "No diría que favorito, pero será un equipo complicado" porque, ha asegurado, se "llenaría" el campo.

El atacante ha afirmado que el equipo azul tiene todavía "mucho margen de mejora" y ha insistido en que el equipo "intentará ganar" en Vallecas.