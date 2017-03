El Oviedo y el Ayuntamiento negocian un patrocinio histórico en la camiseta

El Oviedo y el Ayuntamiento están negociando la posibilidad de incluir patrocinio de la ciudad en la equipación del primer equipo. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA a través de distintas fuentes, el club azul quiere disponer de la cantidad que el Ayuntamiento dedica anualmente a gasto corriente en el Carlos Tartiere (factura de luz, de agua, gasto en limpieza, reparación de asientos...) y que, aunque no es la misma cada año, se estima que oscila entre los 250.000 y 300.000 euros. Al Oviedo le gustaría manejar libremente esa cantidad y, como fórmula, ha propuesto al gobierno local (Somos, PSOE e IU) la posibilidad de hacerlo a través de un convenio de esponsorización. Esta cantidad es independiente al medio millón de euros que el Ayuntamiento ha incluido en los presupuestos de este año para mejoras en el Carlos Tartiere.



Si finalmente las conversaciones llegan a buen puerto, el Oviedo llevaría patrocinio directo de la ciudad en algún lugar de su equipación por primera vez en sus 91 años de historia, un hecho cargado de simbolismo no ya por el elemento histórico del asunto sino por las difíciles relaciones que ambas instituciones mantuvieron en el pasado reciente, especialmente malas a raíz del impulso por parte del Ayuntamiento al Oviedo ACF en 2003, año del descenso administrativo del Real Oviedo a Tercera.



La propuesta ya está sobre la mesa y forma parte de las conversaciones que las dos instituciones han intensificado en los últimos días. Fue el presidente del club, Jorge Menéndez Vallina, quien planteó la fórmula del patrocinio en una cita con el Alcalde, Wenceslao López, y otros concejales hace más de un mes, y en la que también estaba presente Joaquín del Olmo, el asesor de la entidad y hombre fuerte del Oviedo en la ciudad. Ese mismo día, el Ayuntamiento quedó en valorar una opción a la que no puso mayores inconvenientes. La semana pasada, no obstante, Vallina y Del Olmo volvieron al Ayuntamiento, pero esta vez a reunirse sólo con el Alcalde, ahora sin la presencia de otros concejales.



La ciudad ya tuvo hace años presencia en la camiseta azul, pero fue un patrocinio vinculado a una iniciativa concreta y, que se hiciera público, sin contrapartida económica. Sucedió en los últimos meses de la temporada 2009-2010, con el equipo en Segunda B. Entonces el Oviedo promocionó en su camiseta la candidatura ovetense a "Capital Europea de la Cultura en 2016", objetivo que finalmente la ciudad no consiguió. Las dos instituciones sellaron entonces un acuerdo de colaboración que trascendió a la publicidad en la camiseta pues hubo también publicidad en las gradas, el vídeomarcador, en la sala de prensa del Tartiere y en el autobús del equipo. El diseño tenía el lema "Oviedo. Camino de Europa".



La publicidad en la camiseta azul ha sufrido cambios desde que se autorizó patrocinio en las camisetas en los años ochenta. La primera publicidad que llevó el Oviedo fue la marca Fiat, en la temporada 1983-84. Después pasó durante varios años a promocionar a Central Lechera Asturiana, antes de que llegara a la equipación oviedista Cajastur en la campaña 1992-93. El conjunto azul también tuvo durante muchos años el patrocinio de Asturias en un convenio firmado por el Principado.



Con el descenso a Tercera hubo temporadas sin patrocinio principal o con alguno de fundaciones del exmáximo accionista Alberto González, como "Oviedo XII siglos" en la temporada 2007-2008. La llegada de Carso dio un impulso a la publicidad en el uniforme. En el curso 2014-2015 la principal fue Asac, contrata del Ayuntamiento; en la 2015-2016 el principal patrocinador fue GAM y en el curso actual es Procoin, aunque hay otros como Interprotección.