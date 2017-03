Humildad y corazón

Vallecas, un estadio que tradicionalmente ha sido siempre de las doce de la mañana, de pincho de tortilla y botellín, acogerá hoy a última hora de la tarde (20.30) un partido con sabor a Primera, diga lo que diga la clasificación, las rachas, las dinámicas y demás gaitas. Rayo y Oviedo, equipos de peculiar idiosincrasia, con enorme sentimiento y marcada identidad, son conjuntos de alto standing en la categoría. Y sucede que en estos tiempos que corren los partidazos en Segunda, como es el caso, suelen aparecer un domingo por la tarde-noche, a esa hora en la que la semana languidece, ya casi es lunes y toca bañar al bebé. Ya se sabe, nada nuevo, que la dictadura de las televisiones es mucho más rentable que el calor (y el color) que los aficionados dan en las gradas.



No por la hora, sólo faltaría, pierde ni un ápice de atractivo un duelo más decisivo para el Rayo que para el Oviedo. El equipo madrileño inició la jornada en descenso a cuatro puntos de la salvación lleva tres partidos sin marcar y una racha de cinco encuentros sin ganar, con un punto de los últimos quince. El Oviedo transita cómodo en play-off con seis puntos sobre el séptimo clasificado y está en su mejor momento, seis jornadas ya sin conocer la derrota. Sobre el papel, pues, no hay duda. Pero el papel es eso, papel. Y, a veces, se moja y no sirve.



Las rachas son tan distintas que el asunto se ha convertido en una amenaza para el equipo de Fernando Hierro. Suele ocurrir. Se genera una sensación de que será fácil, de que la inercia llevará al éxito, y no. No porque en Segunda fácil hay más bien poco y porque cuanto más te lo crees más posibilidades tienes de caer. Por eso el técnico malagueño ha llamado a la prudencia, a olvidar la clasificación, a meterse en la cabeza que el Rayo es un gigante dormido que como le dejes te explota en la cara. Ha llamado básicamente a ser humildes y tomarse al rival como un equipo de Primera y no como uno en puestos de Segunda B. Prohibido mirar a la clasificación.



El Oviedo llega en buen momento, seguro de si mismo, esperanzado y fuerte. Las semanas en El Requexón son plácidas, al grupo se le ve unido, metido, con fe. En el Tartiere, de momento, la fiabilidad es plena y fuera buscan hoy el cuarto partido consecutivo.



Hierro blindó el once y no dio pistas sobre la alineación. Toché y Christian Fernández son baja por sanción y lesión, respectivamente, y parece que estos puestos serán cubiertos por Linares, arriba, y Varela, en el lateral izquierdo. En el medio, la decisión sobre Borja Domínguez, fijo en los últimos partidos, marcará el resto. Si es uno de los pivotes, con Torró o Erice, quedaría libre el enganche para Michu o incluso Pereira. Si sigue de enganche, Erice y Torró repetirían en la creación. También está la opción, menos probable, de que Borja no salga de inicio y en su lugar jueguen Erice, Torró y Michu. Para el ovetense, uno de los corazones de la plantilla por su oviedismo y por su conexión con la grada, será especial al volver a la que considera su "segunda casa".



El Rayo llega al duelo con las bajas de Baena, Pablo Íñiguez y Quini, pero con un campo volcado tras la campaña de apoyo de jugadores exrayistas. El Oviedo tampoco estará sólo y se espera un buen número de oviedistas en Vallecas.