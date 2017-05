El Oviedo lleva 40 goles a favor y 40 goles en contra, reflejo estadístico de su comportamiento irregular esta temporada: tirando a impecable en el Tartiere, tirando a muy flojo fuera del Tartiere. El yin y el yang.



En el haber goleador azul aparecen, indiscutiblemente, Toché y Linares, dos tipos que viven del gol y que han ayudado al grupo oviedista a sumar un porrón de puntos. Entre los dos delanteros acumulan 22 tantos, más de la mitad del total: 15 el murciano y 7 el aragonés. Son los futbolistas más efectivos de cara a puerta del conjunto de Fernando Hierro, que los suele usar como tal, como pareja atacante, sólo cuando el equipo juega en el Tartiere. Mañana ante el Alcorcón, si no hay novedad, volverán a formar juntos en el dibujo 4-4-2 que, se espera, recuperará Hierro.



Que la pareja Linares y Toché es el ataque del Tartiere, y no el de fuera de casa, lo dicen los datos, que están ahí: los dos han jugado juntos de inicio en los cuatro últimos duelos en casa: Cádiz, Girona, UCAM y Huesca, saldados con tres victorias y un empate, diez puntos sobre doce posibles. Los dos llevan sin jugar juntos fuera de casa desde hace tres meses, siete partidos consecutivos: Levante, Lugo, Tenerife, Rayo, Numancia, Reus y Mirandés, saldados con cuatro derrotas, dos empates y una victoria, cinco puntos sobre 21 posibles. La conclusión salta a la vista: con Linares y Toché como referencias en ataque, al Oviedo le han ido últimamente mucho mejor las cosas, ha ganado más.



Sucede que a Hierro le gusta mover su pizarra, adecuarla a cada rival, salir más o menos al ataque en función del escenario. El patrón se repite: en el Tartiere, dos delanteros y un dibujo 4-4-2. Lejos de Oviedo con Toché como referencia y un futbolista más en el centro del campo, ya sea David Rocha o Borja Domínguez (ahora lesionado). El entrenador malagueño siempre ha repetido que él no es de sistemas y que, más allá de los jugadores, con mover a un futbolista 15 metros arriba o abajo el dibujo cambia. Mañana ante el Alcorcón (20.00 horas) la apuesta parece clara por ese 4-4-2 que tan buenos resultados lleva dando al equipo como local. La duda está en saber quién ocupará el puesto de Susaeta, sancionado. Rocha parece el candidato si se quiere más control de balón, Nando si se apuesta por más profundidad. Christian Fernández y Verdés, ya recuperados, podrían volver a la alineación.