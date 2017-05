Locos por verte ganar

Llegados a este punto, con la cosa tan apretada y el final de todo ahí cerca, con las pulsaciones en punto ascendente, conviene no pensar, por muy inevitable que sea, más allá de lo inmediato. Y lo inmediato es que el Oviedo se juega la vida esta tarde (20.00 horas) ante el Alcorcón en el Tartiere. Lo inmediato es que el Oviedo necesita ganar no sólo para dormir en play-off ni para aspirar a acabar la jornada en él; no sólo para acabar con la racha de tres partidos sin triunfos ni para convertir en botín las buenas sensaciones de los últimos partidos; no sólo por eso, que también, sino, por encima de todo, para evitar una herida que puede ser letal. Porque después de sumar un punto de los últimos nueve, un pinchazo en casa ante un equipo en descenso, con urgencias pero en descenso, con un único triunfo fuera en toda la Liga (en Huesca, por cierto), cortaría más las alas al Oviedo y dejaría flotando en el ambiente una incómoda nube a cinco jornadas del final.



La sensación aquí y ahora es que el Oviedo tiene esta tarde menos que ganar que perder. Le suele pasar a los favoritos. Y el Oviedo hoy lo es. Pero ya se sabe de lo engañosa de la categoría, y por extensión de los favoritismos y de las hipótesis. El partido, conste, atufa a trampa que tira para atrás, a la misma trampa que escondió el de ida, donde el Alcorcón desnudó al Oviedo con un 5-1 atronador, la mayor goleada en contra que sufrieron los azules este curso. Pero contra aquel recuerdo está hoy el Tartiere y están hoy los corazones de los miles de oviedistas que se remangarán y, como siempre, se pondrán a empujar desde la grada. Hierro, los futbolistas, el club, todos han hecho un llamamiento a la afición para que mañana, viernes, se unan al equipo. Y, sin duda, se unirán. El oviedismo está loco por ver ganar al equipo, consciente de que las posibilidades están intactas:. Huesca (que juega en Girona) y Tenerife (que recibe al Lugo) tienen 55 puntos, Oviedo 53. Y hay 18 puntos en juego, que, en esta Liga, significan muchas vidas.



Hierro recupera a Christian Fernández en el lateral izquierdo. El cántabro, salvo sorpresa, será titular. Verdés jugará con Costas en el centro de la zaga y Fernández se perfila como lateral derecho, por delante de Diegui, la otra opción. En el centro del campo parece que repetirán Erice y Torró, con Saúl Berjón a la izquierda y Rocha arrancando desde la derecha. El extremeño parte con ventaja para suplir a Susaeta (sancionado), pero no se descarta la entrada de Nando. Linares y Toché volverán a ser, si no hay cambios de última hora, la referencia atacante, como ha sucedido en los últimos cuatro partidos en casa. El equipo se ejercitará hoy por la mañana y después el técnico dará una lista en la que no estarán los lesionados Varela, Borja Domínguez, Pereira u Ortiz.



El Alcorcón viene con todas las urgencias posibles, en descenso y con 37 puntos. Julio Velázquez dio ayer la sorpresa al dejar fuera de la lista a David Rodríguez, que lleva 11 de los 24 goles del equipo, y a Iván Alejo, otra de sus referencias atacantes. El equipo alfarero, que llega a Oviedo con el exjugador azul Owona en sus filas, ha sumado un punto en los últimos cuatro partidos, mes en el que no ha marcado ni un gol.