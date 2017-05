Ganar para volver a creer

Como la Segunda División es como es y concede tantas oportunidades, un equipo como el Oviedo, que ha sumado dos puntos de los últimos quince, que es el que más derrotas acumula (14) de los doce primeros clasificados, que ha tropezado en el momento en que otros cogen carrerilla; un equipo así, decíamos, tiene hoy, a cuatro jornadas para el final de la Liga, las opciones intactas de meterse en el play-off, cumplir el objetivo de la temporada marcado por el club y pelear por dar la campanada y subir a Primera División para, entre otras cosas, no dejar a Asturias sin representación en la máxima categoría del balompié nacional.



Se advierten, pues, dos realidades: un equipo que no transmite fiabilidad -ahí están sus últimos partidos- y, a la vez, una puerta a la promoción de ascenso que aprovechar. Esa puerta, pese a todo, sigue abierta y por ella se puede perfectamente entrar. Las sensaciones de las últimas semanas no son buenas, pero las posibilidades sí, porque Huesca (que juega hoy en casa del UCAM) y Valladolid (mañana en Miranda de Ebro) están a menos de un partido de distancia. Por eso, más que nunca, se reduce todo a una cuestión de fe: creer o no creer.



El duelo de hoy ante el necesitado Zaragoza (21.00 horas) se presenta como la última llamada para el tren del play-off. No desde el punto de vista matemático, porque pasará la jornada y los números, aunque con mucho menos margen, seguirán cuadrando, pero sí desde el punto de vista moral. Todo lo que no sea ganar hoy al Zaragoza puede ser letal para el Oviedo.



Letal también para bien, porque un triunfo convincente ante los maños, un partido de esos llamados redondos, puede servir, por qué no, para que el equipo azul inicie una racha de buenos resultados y tome el impulso necesario para acelerar en el sprint final. Como un funambulista, el equipo de Hierro transita hoy por ese alambre que separa el éxito del fracaso, por esa línea fina que tan adictivo hace el fútbol.



El mensaje en El Requexón, después de la necesaria autocrítica, es optimista y esperanzador. Hay fe en la victoria. Hay fe en que un triunfo hoy mejore el ánimo. También tiene esa fe el club, que ha vuelto a tirar de entradas baratas para enganchar a una afición que, otra vez, no fallará.



El once azul vuelve a presentar incógnitas. Hay una duda en la pareja de Toché: si Nando, como en Tarragona, o Linares, recuperado de su lesión. Hay otra duda en la banda izquierda: si repite Carlitos de Pena, que se estrenó como goleador en Tarragona, o si vuelve Saúl Berjón. O incluso si se desplaza hasta ahí Nando, para dejar a Linares y Toché arriba. Susaeta, Torró y Erice parecen fijos en la línea del centro del campo y la defensa puede presentar la novedad de Héctor Verdés. Todo está a expensas, no obstante, del último entrenamiento que el equipo celebrará hoy en el Carlos Tartiere (el Zaragoza se ejercitará en El Requexón). Después se facilitará la convocatoria.



El equipo maño llegó ayer a Oviedo con 19 jugadores y con Fran y Cani como novedades de una lista de la que se cayó el griego Samaras, lesionado, y el canterano Raí. Los aragoneses, cuatro puntos por encima del descenso, también necesitan la victoria como el comer. Urgencias tienen los dos equipos y la suerte está echada. Ahora se trata de creer.