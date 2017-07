Diegui: "A los aficionados les gusta Anquela, dicen que las cosas se están haciendo bien"

Los 32º grados en Sliema, Malta, hace que el aire acondicionado sea un recurso básico. Diegui Johannesson (Villaviciosa, 1993) apura los últimos días de vacaciones con sus amigos de Villaviciosa en la isla mediterránea. El parón no es total. Todos los días toca salir a trotar para llegar a la pretemporada (el próximo lunes) en plenitud de condiciones. Allí ha recibido la confirmación de una negociación que se inició hace tiempo: el Oviedo ha renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2019. El club no lo ha dudado a la hora de ampliar su vinculación y ha asegura su continuidad un año más.

- Estará feliz.

-Sí, claro. Era mi deseo, lo que yo quería desde el principio. Había interés de otros equipos pero yo siempre he dejado claro que mi intención era la de seguir.

- ¿Cómo se produjo su renovación?

-Fue Ángel Martín González (secretario técnico) el primero en contactar conmigo. Fue hace dos meses aproximadamente. Todo fue avanzando, a partir de entonces con mi representante, a paso lento pero seguro y al final ha sido muy sencillo porque las dos partes estábamos de acuerdo.

- Tenía contrato en vigor. Parece un gesto de confianza.

-Al renovarme, el Oviedo demuestra que apuesta por mí. Es lo que saco en claro. El pasado fue un año difícil, especialmente al principio. Salía de una lesión y no conté con continuidad. Me costó entrar. Lo hice en la segunda vuelta aunque las cosas no acabaron como todos deseábamos. La renovación es la noticia más positiva de ese final.

- ¿Lo pasa mal uno cuando uno no cuenta?

-Sí. Al final, entre la lesión del final de la temporada anterior y la suplencia del siguiente enlacé diez meses sin jugar. Esos días en un segundo plano te apoyas en la familia y amigos. Me decían que tuviera paciencia, que al final siempre llega la recompensa. Tenían razón.

- Llega Anque la al banquillo. ¿Tiene alguna referencia?

-Sobre todo de jugar contra sus equipos. Este año vi bastante del Huesca y es un equipo que me gustó mucho. Tenía las ideas claras y competía siempre.

- La gente se ha ilusionado con su llegada.

-Yo lo noto. A la afición le ha gustado su nombramiento, muchos amigos del Oviedo, y aficionados, me dicen que las cosas se están haciendo bien.

- ¿Cuál es el objetivo del equipo este año?

-Mejor no fijar metas muy ambiciosas a largo plazo porque no tiene mucho sentido. Prefiero ir partido a partido.

- ¿Y su objetivo?

-Me gustaría jugar el máximo número de partidos, por supuesto, pero estaré para lo que necesite el entrenador. Soy un futbolista de club.

- En 2018 hay Mundial...

-(Risas) ¡E Islandia está fuerte! Hace poco le ganamos a Croacia (con esa victoria, los islandeses están empatados con los croatas, 13 puntos, al frente del grupo I) y hay opciones de que se clasifique. Ojalá lo haga. No lo voy a negar: uno de mis objetivos es volver a jugar algún día con la selección. Lo que pasa que ahora está complicado porque tienen un bloque muy definido, que funciona perfectamente.

- ¿Está en contacto con la Federación de allí?

-Es mi padre el que trata con ellos. Cuando la pasada temporada no jugaba le preguntaron si tenía alguna lesión y él les dijo que no, que era una decisión del entrenador. Jugar con Islandia me hace ilusión aunque tampoco me obsesiona. Mi idea es hacerlo lo mejor posible con el Oviedo. Y si viene el premio, mejor.