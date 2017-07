Erice no se entrenará y el club negocia su salida

Jon Erice y Michu serán los dos grandes ausentes en el regreso al trabajo de hoy. Ninguno de los dos trabajará a las órdenes de Anquela aunque sus situaciones son muy diferentes. Erice no entra en los planes del club y ambas partes buscan una salida, mientras que en el caso de Michu el Oviedo ha dejado la decisión sobre su futuro en sus manos. Será él el que decida si pone punto y final a su carrera o sigue perteneciendo a la disciplina carbayona.

El caso de Erice colea desde el final de la temporada pasada. El navarro tiene contrato en vigor con los azules pero el incidente protagonizado con un aficionado que le costó ser apartado antes de la disputa del último choque liguero cambió su situación. El club no cuenta con él y así se lo ha comunicado. Para facilitar las cosas, el navarro tiene permiso del club para no incorporarse al trabajo mientras se cierra su salida. Erice tiene alguna propuesta sobre la mesa pero aún no ha decidido en qué equipo competirá la próxima campaña.

Ya la temporada pasada se vivió una situación similar en la plantilla. Gorka Magunazelaia tenía contrato pero en el club no se contaba con él. El día antes del regreso a los entrenamientos, la entidad explicó en su página web que el portero tenía "permiso del club para prolongar sus vacaciones".

Michu también tiene permiso para prologar su descanso por su reciente boda. El futbolista decidirá en su regreso a Oviedo si se retira finalmente de los terrenos de juego.