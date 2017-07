Verdés: "Mi intención siempre ha sido la de seguir en el Oviedo"

Héctor Verdés es el primer futbolista en pasar por la sala de prensa de El Requexón. Lo hace tras una sesión física de algo más de una hora que sirve como toma de contacto con Anquela y su cuerpo técnico. El valenciano ha renovado recientemente su vinculación con el Oviedo por otras dos temporadas y encara el curso con la ilusión de olvidar las lesiones que tanto han limitado su rendimiento en el club azul hasta ahora. "Mi intención siempre ha sido la de seguir en el Oviedo y hemos llegado a un acuerdo con el club. Tenía ganas de seguir jugando aquí porque estoy muy a gusto", indica el central. "En lo personal me gustaría tener la continuidad que no he tenido desde que llegué a Oviedo. Quiere tenerla y sentirme importante. Y en lo colectivo la idea es ir cada semana a cada campo con la intención de ganar. No me gusta pensar a largo plazo, no soy de los que dice el día uno que vamos a ascender".

Los 23 futbolistas a las órdenes de Anquela (14 de la primera plantilla y 9 del Vetusta) volverán a entrenarse esta tarde a partir de las 18.00 horas en El Requexón.