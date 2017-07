La Segunda del "partido a partido"

C. A. OSASUNA

Además de Oviedo y Sporting, otros seis equipos se pusieron ayer manos a la obra en el primer día de trabajo. Osasuna, Zaragoza, Alcorcón, Reus, Valladolid y Sevilla Atlético dieron el pistoletazo de salida con un guion muy similar en todos los casos: estirar las piernas, recuperar sensaciones y comenzar con el trabajo físico.

El plan de trabajo no es la única nota que coincide en el inicio de curso. También es parecida la declaración de intenciones. Si Verdés instaba en el Oviedo a no ponerse metas a largo plazo, en Zaragoza fue Zapater el que expuso un discurso similar. "Hay que ir como el Atlético de Madrid, partido a partido. Hay que tener ilusión por llegar al primer partido lo mejor posible y ganarlo, no voy mas allá de eso", explicó el centrocampista.

Míchel, al final del entrenamiento del Valladolid, fijó una idea parecida: "Intentaremos llegar lo más alto posible pero es mejor no hablar del futuro porque aún quedan 10 meses. Hay que hablar de empezar con ganas para no perder puntos que podemos echar de menos".

Hoy, otros tres clubes regresan al trabajo: Granada, Lorca y Rayo Vallecano. Mañana harán lo propio el Nàstic y el Almería, el jueves el Numancia y la Cultural Leonesa y el viernes el Lugo. Para el sábado están previstas las vueltas de Cádiz y Córdoba. El lunes 17 regresan Albacete y Barça B, dos de los nuevos, y el martes 18 vuelve el Huesca. El equipo que se toma las cosas con más calma es el Tenerife, que tiene previsto iniciar los entrenamientos el 19 de julio.