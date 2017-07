Anquela eleva la intensidad

Los detalles revelan que, poco a poco, Juan Antonio Anquela va mimetizándose con el ambiente. Ayer, en la sesión vespertina, el canterano Vito recibió en el centro del ejercicio de posesión y en dos rápidos toques desahogó el juego al otro costado. Justo lo que estaba reclamando el entrenador que saltó espontáneo: "¡Buena neño!". Guiño a la tierra que le ha acogido con cariño. Tras el primer día en la oficina con un tono más pausado, ayer Anquela dio muestras de su espíritu. Sobre el césped de El Requexón se vio a ese técnico intenso y exigente que tan buena fama se ha granjeado en el mundo del fútbol. Anquela en estado puro.

La segunda jornada en El Requexón, de nuevo en sesión doble, sirvió para aumentar la intensidad del trabajo. Por la mañana, el equipo se entrenó durante 90 minutos en una sesión dirigida en su mayor parte por Marcos Marcén, preparador físico con protagonismo absoluto en estos primeros contactos. La pelota siempre estuvo presente en la serie de ejercicios. La pretemporada se trata de eso, de engañar al futbolista con el señuelo de la pelota. Bajo la apariencia de ejercicios técnicos se esconde una importante carga física.

Tras los 40 minutos iniciales, los futbolistas se dividieron en tres equipos para llevar a cabo un clásico ejercicio de posesión de balón. Ahí es donde Anquela tomó las riendas. "¡Dos cortas y una larga!", insistió repetidamente a sus pupilos mientras acompañaba el ejercicio con indicaciones técnicas: "¡De cara y perfílate!", "¡siempre a banda!", "aprieta, aprieta!... Sus órdenes fueron dirigidas a dos aspectos principales. Con balón, el equipo debía jugar con fluidez, el objetivo era hacer transiciones rápidas para sorprender al rival.

Sin balón, la organización y colocación se antojan como principios básicos. "Coloca a tu equipo, Héctor. No corramos todos sin sentido", le comentó a Verdés. "El balón no nos puede sorprender si estamos bien situados", incidió poco después. "¡Si no llegamos a la pelota, estamos muertos!", clamó elevando la intensidad. Ya en la primera semana, el técnico se afana por lograr que sus futbolistas vayan aprendiendo algunos automatismos e integrándolos en su rutina.

El ejercicio de posesión dio a su fin con otro paso por la banda para refrescar las gargantas, apretaba el sol, y el entrenamiento finalizó con el primer partidillo de la temporada. Para el primer ensayo con apariencia de encuentro, el cuerpo técnico dispuso dos equipos con un 4-4-2 en el que los jugadores del primer equipo y los canteranos estaban mezclados. De un lado, el equipo sin peto formó con Juan Carlos; Viti, Carlos Hernández, Prendes, Christian Fernández; Susaeta, Edu Cortina, Folch, Berjón; Asier y Steven. Con peto, jugaron Alfonso; Johannesson, Josín, Verdés, Varela; Ortiz, Ánder, Rocha, Sandoval; Toché y Linares. De nuevo Anquela estuvo insistente en la corrección de algunos movimientos, especialmente en la faceta defensiva. Incidió de forma especial en los laterales y la labor de Folch en el centro del campo.

El cierre al entrenamiento, 90 minutos de duración, volvió a llevar a los jugadores a formar en círculo en el centro del campo. El entrenador aprovechó para dar carantoñas y dar algunas indicaciones extra a sus chicos.