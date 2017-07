Fabbrini: "El fútbol español le viene muy bien a mi estilo".

Diego Fabbrini ha sido presentado en el Carlos Tartiere como nuevo futbolista del Oviedo. El media punta italiano, internacional por su país, ofreció sus primeras valoraciones como futbolista azul en la sala de prensa del estadio. "El Oviedo es la solución perfecta para mí. El fútbol español le viene muy bien a mi estilo", ha señalado el atacante. Fabbrini se muestra encantado con la nueva experiencia: "He buscado por internet cosas del Oviedo y he hablado con mi agente y con Valentini, que es mi amigo. He visto que es un club con mucha historia y una gran afición".

César Martín fue el encargado de introducir al nuevo fichaje al que dio las gracias por "aceptar este reto". El responsable de relaciones instituciones añadió que "se trata de un futbolista con una gran trayectoria, tras su paso por Inglaterra e Italia. Es un futbolista diferente a lo que tenemos".

Fabbrini podría debutar con la camiseta azul en el amistoso que los azules disputan mañana en León ante la Cultural.