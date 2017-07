Diego Fabbrini escucha las preguntas con atención y responde con cuidado. Lo hace en italiano, con alguna palabra atravesada en castellano. Los idiomas son tan parecidos que se puede mantener una conversación con un mínimo de coherencia. Aunque el futbolista sabe que el español es una de las primeras materias que debe abordar para integrarse cuanto antes a su nuevo entorno. "Valentini es amigo mío. Seguro que él me ayuda a aprender el español", comenta en la sala de prensa del Tartiere.

Hasta allí, ante los medios de comunicación, ha llegado acompañado de César Martín, responsable de relaciones institucionales del Oviedo. Con el idioma pendiente, el italiano espera que la calidad que atesora pueda hablar por él en sus primeros pasos en Oviedo, su nueva casa. Un club al que ha llegado como cedido para la próxima temporada. "Para mí, el Oviedo es una solución perfecta para poder jugar bien", dice a modo de presentación.

Fabbrini fue una estrella emergente a la que le ha costado asentarse de forma definitiva. Explotó en el Empoli y en el Udinese, compitió en Europa y, tras destacar en la sub-21, fue llamado a la absoluta de Italia. Un paso con el que muchos sueñan durante toda su vida. Después, su historia está marcada por las idas y venidas, entre Inglaterra e Italia. El Oviedo es su octavo equipo como cedido pero presenta una novedad con otros destinos recientes. La competición española es más amable con los talentosos. "Será la primera vez que juegue en España pero este fútbol me viene bien. Yo lo que busco es jugar bien, estar preparado en los entrenamientos y empezar a jugar cuanto antes", indica Fabbrini, que aterrizó en Oviedo con algunas ideas en su cabeza: "He leído cosas en internet y también he preguntado a gente, como a mi representante y a Valentini. Me han hablado bien del equipo: el Oviedo es un club con mucha historia y que tiene una gran afición apoyando".

Su paso por el Tartiere es un aperitivo, un trámite que se hace con todos los fichajes. La primera ocasión para verle en directo puede ser hoy mismo, en el amistoso ante la Cultural. Fabbrini viene de entrenarse con el Birmingham y de jugar amistosos. Su última aparición con los ingleses fue el pasado 15 de julio, en la segunda mitad de la victoria 2-0 del Birmingham ante el Hapoel Kiriat de Israel.