El acelerón de Viti

Anquela se está viendo reflejado en un chaval de Pola de Laviana, de 19 años, que seguramente era un completo desconocido para él antes de ponerse al frente del Oviedo. Un extremo rápido, valiente, que siempre encara al contrario y que nunca da un balón por perdido. Algo parecido debió ser el andaluz cuando era futbolista: un extremo con chispa. El jienense ha encontrado a su álter ego en el Oviedo y al frente del proyecto más importante de toda su carrera como entrenador.

El de Jaén ni se perdió en evasivas ni utilizó el habitual "no me gusta destacar a nadie" cuando le preguntaron por la actuación Viti en la rueda de prensa posterior a la derrota por 0-1 ante el Eibar, el sábado en Torrelavega. Anquela, antes de que el periodista terminara la pregunta, ya estaba respondiendo que Viti los "tiene muy gordos", sin mencionar el qué pero sin dejar ninguna duda de a qué se refería.

Y a continuación se explayó: "A Viti da igual de lo que lo pongas, porque va y porque tiene carácter, y porque tiene una cosa importante en el fútbol: velocidad. Y si no puede por un lado, va por otro, la actitud del chico es increíble. Hoy (por el sábado) ha jugado de lateral izquierdo, ¿Y cuándo ha jugado Viti de lateral izquierdo? No ha jugado nunca. Lo he puesto en banda derecha, pero le ha tocado bailar con la más fea, el que tenía delante tiene unos cuantos partidos y mucha experiencia, pero el chicho no se ha arrugado nunca, nunca; es un chico que nunca te deja indiferente porque lo que pide un equipo de fútbol ese chico te lo da". El técnico terminó su elogio con un aviso a navegantes: "Si los demás no dan ese nivel, a mi no me cuesta decir éste va porque se lo ha ganado".

Lo que Anquela está viendo en Viti ya lo habían observado otros en el Oviedo. Este joven, natural de Pola de Laviana, donde reside, vuelve a sonreír tras una temporada difícil. Una lesión de tobillo le tuvo fuera de combate casi todo el año. Pero en el club azul nunca dudaron de él. En mayo, estando el extremo aún lesionado, club y futbolista alcanzaron un acuerdo y fue renovado. Lo visto hasta ahora en pretemporada justifica de sobra la apuesta realizada por el equipo carbayón.

El de Laviana debutó con el primer equipo en Segunda hace dos temporadas, en un partido ante el Leganés. No corrían buenos tiempos para el Oviedo entonces. Los azules conservaban opciones de meterse en promoción de ascenso a Primera cuando faltaban tres jornadas para acabar la competición. De hecho, estaban a solo un punto de la sexta plaza. Pero el equipo, con Generelo como entrenador, iba cuesta abajo. Lo mejor de ese encuentro fue precisamente el debut de Viti en los diez últimos minutos del choque. La derrota por 0-1 alejaba las opciones del Oviedo de entrar en promoción. Viti fue titular en los dos últimos encuentros de liga, en las derrotas ante el Zaragoza (1-0) y el Osasuna (0-5).

Pero mucho antes de llegar a debutar en una liga profesional, Viti dio sus primeros pasos en el Alcava, equipo de su localidad natal, Pola de Laviana. Allí no tienen que hacer muchos esfuerzos por acordarse de él porque es habitual verlo en el campo de Las Tolvas. A él y a su familia. Viti jugó en el Alcava desde prebenjamines hasta el primer año de cadete. En el segundo año de cadete fichó por el Oviedo.

Isaac Jiménez, presidente del club lavianés, cuenta que Viti empezó a destacar cuando dio el salto de los equipos de pista a los de campo: "En infantil y cadete empezó a llamar la atención, era un jugador muy técnico". Lo que más sorprende al presidente del club lavianés es que "mejoró mucho físicamente". Lo que no extraña nada a Isaac Jiménez son los halagos que acumula Viti. Él se suma a ellos: "Era un chaval muy responsable, nunca se perdía un entrenamiento; tenía mucha disciplina". El presidente del Alcava explica que mantiene el contacto con él y con sus padres: "Están muy comprometidos con el Alcava", dice. Y para el club de Pola de Laviana es un motivo de satisfacción ver que uno de los suyos llama a la puerta del primer equipo azul. "Que Viti destaque en el Oviedo es un orgullo para nosotros", sentencia.