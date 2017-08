El Oviedo quiere más pólvora

El Oviedo quiere reforzar su delantera. Esa es la principal preocupación que tienen ahora en la dirección deportiva de la entidad. Los azules, en lo que se refiere a arietes, han preguntado por dos futbolistas muy cotizados en Segunda y que aspiran a jugar en Primera la próxima temporada: Chuli y Michael Santos. La competencia de otros equipos de la categoría de plata y el deseo de estos dos jugadores de estar en Primera la próxima campaña dificulta bastante las opciones de concretar alguna de esas dos operaciones.

Chuli es propiedad del Getafe y fue el propio presidente del club madrileño Ángel Torres el encargado de desvelar el interés del Oviedo en el futbolista. "Le quedan dos años y saldrá cedido dónde él quiera", dijo el mandatario, quien reconoció que, además del Córdoba, están detrás del delantero andaluz "el Oviedo y el Albacete". Pero Emilio de la Riva, agente del delantero, advierte de que Chuli, de 26 años, no quiere oír hablar de otra cosa que no sea jugar en Primera. El de Huelva ya vivió una experiencia en Primera con el Betis, en la que dispuso de pocas oportunidades, y ahora, después de ascender con el Getafe, peleará por conseguir un hueco en la élite.

Esta no es la primera vez que Ángel Martín González, secretario técnico del Oviedo, se interesa por este delantero. En su etapa de director deportivo del Zaragoza estuvo a punto de hacerse con sus servicios. De hecho, estaba hecho con el club maño pero la Liga echó el fichaje para atrás al considerar que el Zaragoza excedía el límite salarial. En estos momentos es el futbolista el que, en palabras de su representante, "no está por la labor de salir" del Getafe a no ser que sea para incorporarse a otro equipo de Primera.

La otra opción para la delantera también está algo atascada. Michael Santos, jugador del Málaga, tiene que buscar una salida. Míchel, el entrenador de los andaluces, no cuenta con él. Pero el Oviedo, igual que en el caso de Chuli, va a tener que esperar a que el delantero uruguayo agote sus opciones de incorporarse a un equipo de Primera y después deberá llegar a un acuerdo con el Málaga.

Los azules disponen en estos momentos de dos delanteros de garantías: Linares y Toché. El primero, de 34 años, sigue cada temporada peleando por un puesto y siendo importante en el equipo. Si bien, el ariete goleador del Oviedo estas dos últimas campañas ha sido Toché. El murciano, también de 34 años, ha estado entre los máximos goleadores de Segunda en las dos pasadas temporadas. En ambas marcó 17 goles. Una cifra que le coloca entre los mejores de la categoría.

El problema con el que se encuentra el Oviedo es que tras la lesión de Fabbrini necesitan refuerzos en la delantera. Con el italiano en el equipo, Anquela podría jugar con un solo delantero y en ese caso le podría bastar con Linares y Toché. Sin Fabbrini en el equipo, el técnico jienense contempla la opción de jugar con dos puntas en algunos encuentros y en ese caso necesitaría reforzarse con un ariete más. Por eso, si el fichaje de un delantero centro se complica, otra de las opciones que barajan en el Oviedo es seguir buscando un mediapunta que haga olvidar al lesionado Fabbrini. Si lo encuentra podría aparcar la búsqueda de otro ariete.

Los delanteros son las piezas más cotizadas y las que más quebraderos de cabeza dan a los equipos. Uno de los últimos en reforzarse en esa posición ha sido el Zaragoza, con la incorporación de Toquero, un delantero con mucho pundonor y muy conocido por su etapa en el Athletic. El equipo que quizá ha formado una delantera más potente en cuanto a nombres ha sido el Osasuna, que cuenta con tres delanteros centro contrastados como Quique, Xisco y David Rodríguez. El Cádiz, por su parte, se hizo con David Barral, un delantero con mucha experiencia en Primera en equipos como Sporting, Levante y Granada. Interesantes han sido también los movimientos que ha efectuado el Córdoba con los fichajes de Jona y Sergio Guardiola. Y es que en Segunda todos buscan la llave que les abra la puerta más importante, la que conduce al gol.