Álvaro Cervera: "Al Oviedo no le veo fisuras"

El discurso de Álvaro Cervera en la previa del duelo del Tartiere fue muy similar al de Anquela. El técnico del Cádiz dedicó elogios al conjunto carbayón y lo hizo con un análisis muy similar al que hizo su homólogo en el banquillo azul. "Por lo que he visto del Oviedo me ha parecido un equipo muy físico, con las ideas claras. Con un entrenador y un equipo que saben lo que tienen que hacer", comenzó su análisis. Para Cervera, el peligro de los azules es evidente. "Quizás en alguna ocasión les podemos pillar pero no les veo fisuras", concluyó.