El partido de las ausencias: Oviedo y Cádiz suman 14 lesionados

Con los ausentes de los dos bandos casi se podría jugar un partido. O al menos uno de fútbol 7. Oviedo y Cádiz se miden en el Carlos Tartiere en un momento de optimismo en ambos bandos. El Oviedo sonríe tras su convincente segunda parte de El Molinón y el premio del postrero empate: el Cádiz llega a Asturias instalado en lo más alto de la tabla. Sin embargo, la satisfacción no es absoluta. Una plaga de lesiones asola a ambas plantillas y obliga a los técnicos a tirar de ingenio. Anquela y Cervera, experimentados estrategas, tendrán que poner lo mejor de sí mismos para que se vea al Oviedo y al Cádiz de comienzos de temporada.

Para Anquela la situación es más natural. Vuelve a disponer del mismo número de jugadores, 18, que la semana pasada. Al entrenador no le costará mucho completar la lista. Los 18 sanos, salvo sorpresa desde el filial, estarán vestidos de azul.

La semana en El Requexón no ha servido para añadir nuevas fuerzas. Viti es el que tiene más cercano su regreso pero trabaja al margen. El veloz extremo es una de las siete ausencias de los azules. Siguen integrando el parte médico Fabbrini (que esta semana ha empezado a trotar en la cinta), Hidi, Mariga, Johannesson, Varela y Edu Cortina.

Para el Cádiz la cita presenta unos peligros similares. Llega apoyado en las buenas vibraciones que le deja el comienzo de la competición pero tiene siete ausencias confirmadas y una duda. La ausencia que más duele en los andaluces es la de Álvaro García, la bala de la banda izquierda. Seguramente, el futbolista más desequilibrante de los de Cervera. Álvaro se llevó un golpe doloroso en el duelo frente al Nàstic, fue en un choque con el excadista Silvestre, y tras las pertinentes pruebas de esta semana no viajará al Tartiere. Así lo confirmó ayer Cervera.

La lista de bajas la forman, además de Álvaro, Marcos Mauro (central que ha disputado todos los minutos), Dani Romera (que apuntaba a titular como compañero de Barral), Perea, Sankaré (el central titular el pasado año), José Mari y Rubén Cruz. La duda reside en otra de las bandas, la ocupada por Salvi. Cervera reconoció en su intervención ante los medios que en condiciones normales el extremo derecho se quedaría en Cádiz pero que las numerosas ausencias le obligarán a citarlo. Si las pruebas son satisfactorias, formará parte del once inicial en el Tartiere. Si no puede estar, las bandas gaditanas se resentirán de forma sensible.