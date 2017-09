El Tartiere contra el líder

Anquela y Cervera se han dedicado en la previa a lanzarse flores con unas reflexiones muy similares. "El Cádiz lo tiene claro, sabe a lo que juega", disparó Anquela. "El Oviedo es un equipo físico, con las ideas claras", respondió Cervera. Se trata de dos entrenadores que dejan su sello en sus destinos. El Cádiz sigue el hilo de la temporada pasada, de revelación pasa ahora a firme candidato, mientras que Anquela trata de acortar los plazos y que cuanto antes se vea el Oviedo que él quiere. En el duelo de hoy (18.00 horas, Movistar Partidazo) en el Carlos Tartiere, los entrenadores adquieren un papel protagonista por la plaga de ausencias que marca el choque.

Son 15 los futbolistas que se perderán el duelo de esta tarde por lesión. En los azules, la situación ya es de sobra conocida. Son las mismas ausencias que se encontró Anquela para preparar el viaje a Gijón, un partido que ha dejado un buen sabor de boca. El jienense vuelve a contar con 18 sanos, por lo que la convocatoria no presentaba mayor dificultad. Otra cosa es el once. El jienense ha empleado cuatro alineaciones diferentes en las cuatro jornadas iniciales. Hoy podría introducir algunos cambios. Entre las lesiones y los retoques tácticos no parece que Anquela se sienta cómodo con el inmovilismo. Para recibir al Cádiz, el entrenador maneja dos opciones básicas. Una es la de recuperar el sistema con dos delanteros puros. Es el dibujo que ha empleado en las dos anteriores citas ligueras en casa, ante Rayo Vallecano y Reus.

Si opta por el 4-4-2, Linares tendría su sitio como compañero de ataque de Toché y situándose algo por detrás en la presión. Es la apuesta por la pólvora, por acumular gente en el área. Para llegar a ese destino, la fórmula es la de siempre: buscar a los extremos y tratar de transitar con rapidez con la pelota. El sistema de dos delanteros le gusta a Anquela para el Tartiere.

Otra posibilidad es reforzar el centro del campo con la inclusión de un media punta. Aarón Ñíguez, que reapareció en Gijón con buenas sensaciones, puede ser el elegido para ese rol. El 4-2-3-1 permitiría algo más de control en el centro del campo. Toché se presentaría como única opción en el área contraria.

Vistos los precedentes, Anquela podría apostar por el 4-4-2 con Juan Carlos; Cotugno, Verdés, Carlos Hernández, Mossa; Aarón Ñíguez, Folch, Rocha, Saúl Berjón; Linares y Toché. Completan la convocatoria azul Alfonso Herrero, Valentini, Christian Fernández, Pucko, Forlín, Yeboah y Owusu.

El Cádiz de Cervera llega tras haber disfrutado una semana del liderato en la tabla. Pero aterriza con las dudas que provocan los ocho ausentes en Oviedo por lesión. Cervera ha tenido que tirar de la cantera y ha incluido al delantero David Toro.