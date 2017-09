Decide Toché

Toché decidió la victoria del Oviedo en el partido más completo de los azules en lo que va de temporada. Los azules, apenas concedieron opciones al Cádiz, que se presentó en el Tartiere como líder e invicto, y además aprovecharon una de las escasas ocasiones que tuvo Toché, que parece que convierte en gol todo lo que toca, para llevarse los tres puntos y meterse en la zona alta de la clasificación.

Aarón Ñiguez , la novedad en el once titular

La novedad más importante en el once del Oviedo fue el regreso al once inicial de Aarón Ñiguez, después de tres partidos en el banquillo. El alicantino jugó en la media punta, tuvo movilidad y criterio con balón, pero le faltó acertar con el pase definitivo para generar verdaderas situaciones de peligro ante la portería de Cifuentes

La banda izquierda más intensa

El ataque del Oviedo fue más intenso por la banda izquierda, en especial en la primera mitad, ya que la aportación de Yeboah fue escasa en la derecha ante un Cádiz que estuvo cómodo en defensa y dejó al Oviedo llevar la iniciativa y la posesión, pero en zonas muy alejadas del área.

Un disparo entre los tres palos en la primera mitad

La producción ofensiva de ambos equipos fue muy escasa en los primeros 45 minutos. Sólo hubo un disparo entre los tres palos, el del oviedista Christian Fernández, en el minuto 7, que detuvo sin problemas Cifuentes, aunque los locales dispusieron de una clarísima ocasión, en el minuto 16, en un rechace de cabeza del central Kecojevic que Saúl Berjón envió por encima del larguero cuando lo tenía todo a favor para marcar. El Cádiz mantuvo un equilibrio perfecto, con dos líneas de cuatro para defender y apenas pasaron por situaciones de peligro.

El Oviedo crece en la segunda mitad

El Oviedo creció en la segunda mitad. Los azules comenzaron a tener más presencia con el balón y además en situaciones más cercanas al área. Suyas fueron las primeras ocasiones, aunque el Cádiz respondió con un disparo de Carrillo, que salió fuera, tras una buena jugada de contraataque y un lanzamiento de Aitor desde fuera del área, que paró sin problemas Juan Carlos en el primer y único disparo de los gaditanos entre los tres palos a lo largo de todo el partido.

Córner en contra y gol de los azules

En un encuentro tan igualado parecía claro que el equipo que cometiese menos errores se llevaría los tres puntos. Y así fue. El Cádiz dispuso de un saque de esquina a favor que acabó en el gol del Oviedo. Los azules despejaron el balón e iniciaron el contraataque con Linares, que envió el balón a la banda contraria para Owusu y de ahí a Saúl Berjón, que metió un balón interior a Toché. El murciano resolvió con su habitual acierto.

Folch, pletórico

El centrocampista, que es uno de los tres futbolistas que de la plantilla que ha jugado todos los minutos, es una de las piezas clave en el esquema de Anquela. Cuando tiene el balón tiene las ideas claras y cuando se trata de recuperarlo es un pivote que abarca todas las zonas de su influencia. Cuando el Oviedo se puso por delante se notó más su presencia porque tuvo un buen criterio para manejar el balón, con paciencia y precisión.

Barral, sin jugar

El máximo goleador del Cádiz, David Barral se quedó ayer en el banquillo sin jugar. El entrenador Alvaro Cervera dijo en sala de prensa que se debió a motivos técnicos, pero al termino del partido ofreció otra versión. "Barral sabe porque no ha jugado y el equipo también, pero no se pueden hacer públicos los motivos". Lo que está claro es que Barral estaba ofreciendo su mejor versión en el Cádiz. En las primeras cuatro jornadas llevaba tres goles y el único encuentro que no había jugado, ante el Alcorcón, el Cádíz se quedó sin marcar. Ahora, ya son dos.