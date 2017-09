Aarón Ñíguez: "El Oviedo tiene margen de mejora"

La plantilla del Oviedo celebra el buen momento del equipo pero no se detiene. El Albacete es el próximo rival liguero y los azules persiguen la primera victoria de la temporada lejos del Tartiere. "El del Albacete es un partido trampa. Es un equipo que aún no ha ganado pero tiene grandes jugadores. Si no salimos a tope nos equivocaremos", advierte Aarón Ñíguez. "Nos vamos encontrando mejor con el paso de las jornadas y lo que queremos es seguir esa progresión, poco a poco. Acaba de empezar la temporada y tenemos margen de mejora".

El equipo trabajó esta mañana en El Requexón en la segunda sesión de la semana para preparar el partido del domingo en Albacete. En el entrenamiento participaron los jugadores sanos de la primera plantilla, con la ausencia de Verdés por precaución, además de Viti, que trabajó con sus compañeros al mismo ritmo y sus problemas físico parecen superados. También estuvieron presentes los jugadores del filial Gorka, Prendes, Asier y Borja Sánchez, que se estrenó esta temporada con el primer equipo.

Varela y Johannesson, en plena recuperación de sus lesiones, trabajaron sobre el césped al margen del grupo.