Toché madruga

Si hay que destacar las virtudes de Toché es imposible no mencionar una palabra: gol. El murciano es, ante todo, un funcionario del gol. Los tantos han adornado una carrera que, a sus 34 años, sigue siendo fructífera. Con Toché, la eficacia está asegurada, pero todo sucede a su ritmo. No es un delantero que irrumpa con fuerza en los campeonatos, o al menos no lo había sido hasta ahora. El murciano es diesel: va, poco a poco, cogiéndole el gusto a la competición y cuando ya alcanza el ritmo óptimo es difícil de parar. En sus 16 temporadas como profesional, solo una vez había logrado un arranque como el actual: cuatro goles en cinco jornadas disputadas.

Toche encara su 16.ª temporada en el fútbol profesional, una trayectoria aderezada por goles en el Atlético de Madrid, Numancia, Hércules, Valladolid, Albacete, Cartagena, Panathinaikos, Deportivo y Oviedo. Un simple vistazo a su currículum sirve para saber que los arranques no son su especialidad. En 7 de esos 16 años de carrera, el murciano aún no había estrenado su cuenta realizadora en Liga en la quinta jornada. En otras seis campañas, llevaba un tanto a estas alturas.

La presente campaña supone una excepción a la regla general, también vista otra vez en su carrea. En la temporada 2010/11, con el Cartagena en Segunda, el ariete acumulaba cuatro goles en la quinta jornada. Había batido a los metas de Xerez (2), Barça B y Córdoba. Acabó aquel curso con 16 tantos, aunque su récord personal había llegado el año anterior, también en Cartagena, con 21 dianas.

Aquel año en Cartagena sirvió para superar los 18 tantos firmados en el Atlético B en la 2003/04, que le valieron para debutar con el primer equipo colchonero. Sus siguientes mejores marcas son las logradas en el Oviedo los dos últimos años: 17 en ambas campañas. Estos precedentes inmediatos también muestran a un delantero que se toma los inicios con pausa. A estas alturas, Toché llevaba un gol el año pasado y aún no se había estrenado en el anterior.

Que el murciano es un delantero que sabe explotar las rachas ha quedado de sobra demostrado en su etapa en Oviedo. Ahora mismo acumula tres jornadas seguidas marcando, un hecho que para otros delanteros se convierte en hito y para el murciano es habitual. En el Oviedo lo ha logrado un par de ocasiones cada temporada.

En la 2015/16, el delantero anotó cuatro goles entre la 7.ª y la 9.ª jornada: tantos a Mallorca y Valladolid y doblete frente al Alcorcón. Repitió marca entre la 31.ª y la 33.ª: dos tantos a la Ponferradina y uno a Bilbao Athletic y Numancia. El curso pasado también logró dos rachas de tres jornadas consecutivas viendo puerta. Lo hizo entre la 7.ª y la 9.ª jornada: batió a los metas de Cádiz, Numancia y Rayo. Y volvió a hacerlo entre la 20.ª y la 22.ª, con dos dianas ante el Sevilla Atlético, y otro frente a Elche y Valladolid. Lo que tiene en su mano ahora, con el Albacete como víctima, es acumular cuatro jornadas seguidas anotando por vez primera en el Oviedo.