Entrenamiento sin Verdés y con Viti a pleno rendimiento

La segunda sesión de entrenamientos con la vista puesta en el Albacete se desarrolló ayer por espacio de dos horas en El Requexón. Anquela contó con la presencia de algunos futbolistas del Vetusta para completar el trabajo. Subieron con los mayores el portero Gorka Giralt, el defensa Prendes y los centrocampistas Asier y Borja Sánchez, este último en su primera presencia de la temporada con el primer equipo. La alerta saltó al comprobar que Verdés no saltaba al terreno de juego y se quedaba trabajando en el gimnasio. El central no trabajó junto a sus compañeros en el césped por precaución pero si no sucede nada raro podrá estar en la expedición azul que el domingo busque en el Carlos Belmonte la primera victoria fuera de casa de la temporada. Las alegrías sí llegan esta semana desde el parte médico. Ayer Varela y Johannesson trabajaron en el campo vecino al del primer equipo y los dos encaran la fase final de sus recuperaciones. La mejor noticia la protagoniza Viti. El canterano ha ido integrándose poco a poco en la dinámica del equipo y ayer completó toda la sesión junto a sus compañeros. Su lesión parece superada y reaparecerá cuando decida Anquela.