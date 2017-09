Sin relajación

El Oviedo vive en un estado de optimismo, apoyadas las magníficas sensaciones que el equipo demuestra desde el comienzo del campeonato, ahora sí, en resultados. El Albacete, por el contrario, llega en un escenario de agitación que llama la atención a estas alturas de temporada, 5.ª jornada. Sirva un ejemplo: el pasado fin de semana, la etiqueta "AiraVeteYa" fue trending topic, uno de los temas más comentados a nivel nacional, en Twitter. El entrenador es cuestionado desde hace semanas. El hábitat en el que se mueven los dos contendientes del domingo (Carlos Belmonte, 18.00 horas) es opuesto. Pero a 90 minutos el fútbol es imprevisible. Por eso, desde el vestuario nadie se fía de la supuesta debilidad de los manchegos.

Christian Fernández fue el primero en advertirlo, tras la sesión del martes. "Como no vayamos con la intensidad y las ganas de otras semanas nos arrepentiremos. El Albacete no ha empezado bien pero tiene buenos jugadores", señaló. Ayer fue Aarón Ñíguez el que incidió en la idea: "Es un partido trampa. Si no salimos a tope, nos equivocaremos". En realidad, las reflexiones siguen la línea marcada por Anquela desde que aterrizara en Oviedo: no existe rival sencillo en esta categoría.

Y eso que el Albacete ha comentado el campeonato con un rumbo errático. Empató en su estreno en Los Cármenes ante el Granada en lo que parecía una convincente carta de presentación. Pero desde entonces no ha logrado sumar ningún punto más. Con 8 goles en contra solo el Nástic (9) y la Cultural (10) ofrecen un peor bagaje, Pero peor es el análisis cuando se centra en la productividad ofensiva. El tanto de Zozulya en Tarragona sirvió para inaugurar el casillero de goles del Albacete. Hasta ese remate, los de Aira sumaban 385 minutos sin celebrar un gol.

Tras dos semanas en el que el elemento motivacional estaba perfectamente cubierto (Sporting y Cádiz), Anquela pretende ahora que no haya el menor síntoma de relajación. El vestuario, al menos de palabra, sigue sus indicaciones.