Erice: "Hay que salir con el cuchillo entre los dientes"

La ausencia de los lesionados Pelayo y Susaeta (que además de estar tocado tendría que pagar una compensación para poder jugar contra los azules tal y como se acordó en su salida), hará que el único jugador con pasado en el Oviedo que juegue con el Albacete el domingo sea Jon Erice. El navarro atendió ayer a los medios para analizar la cita del Belmonte. "El Oviedo tiene un buen equipo con grandes futbolistas. Es un proyecto ambicioso, pero espero que no puedan sacar nada de este partido", señaló el navarro que, como otros compañeros, pidió el apoyo de la grada para intentar lograr la primera victoria de la temporada: "Necesitamos el apoyo de nuestra gente y salir con el cuchillo entre los dientes".

A pesar de que los de Anquela llegan con varias ausencias importantes, Erice alaba el poderío de la plantilla carbayona. "Tienen algunas bajas pero cuentan con una plantilla para conseguir el máximo. Para mí tienen dos jugadores por encima: Verdés y Toché", aseguró. "En Segunda División los errores te penalizan y si está Toché enfrente, como esta semana, aún más", añadió el centrocampista.

Preguntado, por último, por si celebraría un tanto el domingo, Erice mantuvo la incertidumbre: "No sé si lo celebraría; no lo he pensado. En el Tartiere seguro que no, pero aquí no lo sé".