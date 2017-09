El Oviedo mima a Verdés

Viendo los problemas físicos de su primera temporada en el Oviedo, el pasado curso Fernando Hierro diseñó un plan físico específico para Héctor Verdés. El objetivo es que el central encontrara la continuidad que tanto ansiaba desde su llegada. Mejoró el rendimiento del zaguero, pero sus salidas de los planes por lesión no se eliminaron. Para esta campaña se regresa al camino habitual: Verdés se entrena junto al resto de compañeros desde el primer día. De momento, el zaguero goza de continuidad pero no se pueden evitar ciertos sustos. El miércoles no se estrenó con sus compañeros por precaución y en la sesión de ayer, ya con el grupo, se retiró a los vestuarios cuando tocaba disputar el partidillo final.

Anquela ha encontrado en Verdés al central autoritario que anhelaba para liderar su zaga. Es uno de los tres futbolistas que ha disputado todos los minutos en la Liga, junto a Juan Carlos y Folch, y el técnico parece encantado con su rendimiento. Empezó la campaña haciendo pareja de Valentini pero su pareja de baile cambió en la segunda fecha: es Carlos Hernández el que se ha asentado en el eje de zaga junto a él.

De cara al choque de Albacete, la intención es que Verdés vuelva a partir en el once inicial aunque dependerá de su estado en las dos últimas sesiones. Las alternativas, en el caso de que estuviera ausente, se amplían, además de Valerntini, a Forlín y el canterano Prendes. El central participó ayer con los mayores junto a los también jugadores del Vetusta Gorka Giralt y Asier.

Constatada la recuperación de Viti, con el que se pretende tener paciencia para que se reincorpore progresivamente al grupo, no hay más novedades desde la enfermería. Pero al menos parece que los plazos se van acortando poco a poco. Ayer se pudo ver al margen del grupo a Johannesson de nuevo, lesionado ante el Reus hace tres semanas, y que en los últimos días ha abandonado el gimnasio para empezar a hacer carrera continua. Más paciencia tendrá el Oviedo con Mariga, que también se ha dejado ver esta semana pero al que aún le queda trabajo para poder regresar junto a sus compañeros.