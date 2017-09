Los azules siguen sin contar con los lesionados

El técnico no podrá contar para este partido con ninguno de los jugadores que está en el proceso de recuperación de sus lesiones, pero se muestra optimista con la evolución de Verdés, que esta semana se entrenó en dos sesiones a menor ritmo que el resto de la plantilla. "Verdés está bien. Hay que saber llevarlo. Hay que ir poco a poco, es un jugador que tiene los suficientes tiros pegados para conocer lo que tiene que hacer en cada momento. Lo que no podemos es precipitarnos. Tenemos que tener tranquilidad en las molestias y ser conservador porque así no se agrava el problema".

El técnico azul podría repetir por primera vez en lo que va de temporada el mismo once inicial. Los azules se entrenarán hoy a primera hora en el Carlos Tartiere y a continuación Anquela facilitará la lista de convocados. De no surgir contratiempos de última hora, serán los mismos de las dos últimas jornadas, los 17 jugadores disponibles del primer equipo, junto con el ghanés Owusu, que tiene ficha con el equipo filial.

La posible alineación del Oviedo será la integrada por: Juan Carlos, Cotugno, Verdés, Carlos Hernández, Christian Fernández, Rocha, Folch, Yeboah, Saúl Berjón, Aarón Ñiguez y Toché. Completarán la convocatoria, Alfonso Herrero, Valentini, Forlín, Linares, Mossa, Owusu y Pucko.

Los jugadores que siguen con el proceso de recuperación son Varela, Mariga, Hidi, Fabbrini y Diegui.