Anquela nos pone en nuestro sitio

"Tengo ya treinta y siete años y un hijo al que cambiar los pañales". Me fui hacia el concesionario repitiendo ese mantra para mis adentros. Machacando esas palabras cerré la puerta de mi viejo Ibiza, que todavía funciona como un reloj, y enfilé para aquel patio atiborrado de vehículos a comprarme a plazos una vida nueva. "Tengo ya treinta y siete años y un hijo al que cambiar los pañales", repetí por última vez, con la cara de atontado que solo te da la vida adulta, mientras el traje oscuro del primer comercial ya se insinuaba al fondo. Respiré hondo, entré y para cuando quise darme cuenta me habían vendido un SUV. Para los que no tengáis treinta y siete años y un hijo al que cambiar los pañales, un SUV es un coche que parece todoterreno pero en realidad no lo es. No sirve ni para saltar un charco. El coche ahora va de lujo pero tuvo un problema al principio: desde que lo compré no dejó de recordarme al Oviedo. Como la Christine de Stephen King, cada vez que lo miraba aparcado frente a casa, el blanco reluciente y las ruedas enormes me enviaban un mensaje y yo recibía un escalofrío. Observé durante quince días al coche híbrido, a ese trampantojo de la automoción, y recé cada uno de los quince para que no nos pasara lo de casi todos los años con el equipo. Me pasé el final de junio suplicando para que el nuevo proyecto del Oviedo no fuera un SUV atascado en alguna rampina con cuatro charcos. ¡Qué el Oviedo no sea como este coche camuflado!", exclamaba aquellos días. Por suerte a los pocos días ficharon a Anquela.

"En el fútbol hay muchas mariconadas que no conducen a nada" es mi frase preferida de Anquela. "En el fútbol de Segunda no hay tiempo para decidir quien eres", es mi segunda frase preferida de Anquela. Ambas se las escuché la temporada pasada después de alguna derrota, el único momento en el que los entrenadores dicen alguna verdad en rueda de prensa. O al menos el único instante el que resultan realmente interesantes y entretenidos. Las dos sentencias compiten por encabezar cualquier manual del infrafútbol con aquella de Carlos Terrazas en la que decía que lo normal en la vida y en el fútbol era fracasar, porque son un chute de realidad.

Al revés que el coche travestido de todoterreno, Anquela no tiene lectura oculta. Su vida es la Segunda División y su especialidad es competir a muerte en esta categoría tan hosca. Tener esto en un banquillo acostumbrado últimamente a los exfutbolistas amigos de la pirueta verbal frente al micrófono, de la excusa y de las palmas en la banda, es gloria. Queremos salir de Segunda pero antes tenemos que sentir que somos de Segunda. Si hay alguien mejor que Anquela para explicárnoslo no lo conozco. Si existe algún momento mejor para empezar a darnos cuenta de ello que ahora, con el equipo carburando y los ánimos de la grada crecidos, lo dudo.