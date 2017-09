Anquela repite por tercera vez convocatoria

Las lesiones siguen limitando la capacidad de maniobra del entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela. Por tercera jornada consecutiva, el técnico jienense se ve obligado a tirar de las mismas piezas para afrontar un partido de Liga, con 17 jugadores del primer equipo a los que se suma el ghanés Owusu que tiene ficha con el equipo filial.

Los partidos ante el Sporting, Cádiz y Albacete tienen el mismo guión en la convocatoria, todos los jugadores disponibles, ya que los azules siguen sin contar con Fabbrini, Varela, Hidi, Mariga y Diegui Johanneson, todos ellos en proceso de recuperación de sus lesiones.

Hasta la fecha, el jienense ha empleado seis alineaciones distintas en las cinco jornadas de Liga y el encuentro de Copa. Pero los cambios en el once podrían acabar hoy en Albacete, dónde los azules podrían repetir el mismo equipo titular que derrotó en la pasada jornada al Cádiz.

En la portería estaría Juan Carlos, con una defensa que se mantiene inalterable desde la segunda jornada de la competición, con Cotugno, Verdés, Carlos Hernández y Christian Fernández.

La idea de Anquela es la de mantener a Aarón Ñiguez como media punta, la posición que ha estado más sometida al cambio desde el primer día. El doble pivote parece destinado a Rocha y Folch, ya que la pareja ha formado en todos los encuentros ligueros con la excepción del choque ante el Reus, cuando fue Hidi el acompañante de Folch. En la izquierda estaría Berjón, con Yeboah en la derecha, mientras que Toché sería el delantero.

Por su parte, el Albacete recibe al Oviedo con el propósito de sumar el primer triunfo de la temporada. Los albaceteños sólo han sumado un punto de quince posibles en las cinco jornadas disputadas hasta el momento. Necesitan ganar para disipar las dudas que han generado en una afición que ya ha pedido el cese del entrenador, José Manuel Aira. El técnico aseguró que no está preocupado por su posible destitución y que no ha pensado en ese hipotético desenlace, porque siempre tiene "mucha tranquilidad" y vive "alejado de esas situaciones".

Del Oviedo indicó que "es un rival atractivo que está haciendo inversiones importantes para dar el salto a Primera División. Este año ha hecho una gran plantilla con un buen entrenador como Anquela, que ha conseguido muy buenos resultados con otros equipos de la categoría. Es un equipo que descompone muy poco, se arma con mucha gente atrás y deja arriba a jugadores con mucha calidad individual".

Cuestionado por el entorno tras acumular cuatro derrotas consecutivas, el técnico aseguró que "no pienso en si puedo ser destituido. Al final soy una persona que vive con tranquilidad este tipo de cuestiones" y añadió que "no puedo vivir más allá del próximo partido, un entrenador es juzgado por los resultados que tenga", dijo. "Cuando me toca vivir una situación positiva, la disfruto y cuando me toca, como ahora negativa, aprendo cosas", aseguró. El técnico indicó que una de sus preocupaciones es alinear al mejor once de un grupo que está sufriendo muchas bajas. "Nos pueden condicionar las variantes a la hora de elegir la alineación y los mejores jugadores para la convocatoria, pero no será excusa", finalizó.