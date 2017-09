El Oviedo, a mantener su racha

El Oviedo apuesta por la continuidad para lograr su primera victoria fuera de casa de la temporada. El equipo de Anquela espera prolongar su buena racha de resultados y sensaciones en el Carlos Belmonte ante un rival necesitado por su mal comienzo de temporada. El Albacete es el colista de la categoría, con sólo un punto en cinco partidos y un gol a favor, mientras que los azules llevan cuatro partidos consecutivos sin perder, en los que han logrado ocho puntos.

A pesar de todo, el técnico huye de la confianza, como recordó en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación. "No podemos confiarnos porque no hemos ganado a nadie. Fuera de casa llevamos mucho tiempo sin sumar tres puntos, desde la última jornada del año pasado. Es muy complicado. En Segunda División cada partido es una historia y no voy a cambiar mi discurso. Todos los rivales son muy difíciles y complicados, ganar en esta categoría supone hacer las cosas muy bien", señaló.

El entrenador jienense no podrá contar para este partido con ninguno de los jugadores que está en el proceso de recuperación de sus lesiones, Varela, Mariga, Hidi, Fabbrini y Diegui, por lo que repite la misma convocatoria de los dos últimos encuentros, los diecisiete jugadores disponibles y el jugador Owusu que tiene ficha del filial.

El técnico azul podría repetir por primera vez en lo que va de temporada el mismo once inicial. La posible alineación del Oviedo sería la integrada por: Juan Carlos, Cotugno, Verdés, Carlos Hernández, Christian Fernández, Rocha, Folch, Yeboah, Saúl Berjón, Aarón Ñiguez y Toché. Completan la convocatoria, Alfonso Herrero, Valentini, Forlín, Linares, Mossa, Owusu y Pucko.

El Albacete también afronta el partido con bajas. El técnico, José Manuel Aira, no podrá contar con Josan, Aridane y Pelayo, todos ellos en proceso de recuperación de sus lesiones, ni con Susaeta, que no puede jugar ante el Oviedo por una cláusula en su contrato. La probable alineación del conjunto manchego será la integrada por: Tomeu Nadal; Nili Perdomo, Saveljich, Gaffoor, Bíttolo, Erice, De La Hoz, Dani Rodríguez, Bela, Héctor y Zozulia.