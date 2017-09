Anquela aún mostraba gestos de decepción en la sala de prensa. La sensación era la de oportunidad perdida, por cómo se dio el partido. "Hemos hecho lo más difícil. Sin jugar bien logramos marcar. Parecía que un gol decidiría el partido. Y nos pasó como otras veces: no tuvimos ni 5 minutos para saborear la victoria", resumió el entrenador. "Tuvimos la suerte de hacer el gol pero no supimos mantenerlo. Hacemos lo más difícil y no supimos darle la importancia que tiene, o no podemos hacerlo. Estuvimos cerca pero no supimos finiquitar el partido. Ganó el más afortunado de cara al gol, y ese fue el Albacete", resumió el jienense que, preguntado por la acción en la que Toché cayó en el área, opinó que "a mí me ha parecido penalti pero si no lo pita, no es".

El técnico reconoció que la imagen del equipo con la pelota no fue la esperada. "He echado en falta más construcción. Defendimos bien, pero no tuvimos fluidez con la pelota. Ellos iban de verdad, apretaron y nos crearon problemas", indicó. El entrenador dejó una reflexión final: "Debemos saber que no somos superiores a nadie. Para ganar debemos sufrir 90 minutos y tener la dosis de fortuna que nos faltó".

Para Christian Fernández, la clave estuvo en el gol del empate. "Tuvimos el 1-2 para matar el partido y no lo hicimos. De haber pasado más tiempo con el 0-1 se habrían puesto más nerviosos", señaló el cántabro. "Sabíamos que tenían necesidades y planteamos el partido a que no pasase nada y aprovechar sus errores. Nos ha pasado más veces que no supimos defender la renta", añadió.