Mossa: "Mi meta era jugar los 42 partidos"

El defensa del Oviedo, Mossa sólo disputó un partido de titular de los seis de Liga que se llevan disputados. Fue ante el Sporting en El Molinón, al que se añade también el de Copa del Rey ante el Numancia. El defensa señaló ayer que "trabajo para poder estar en el once. Tuve dos oportunidades claras, ante el Sporting y en la Copa, y creo que las aproveché muy bien y eso es lo que me da fuerzas para estar tranquilo. Creo que estoy trabajando bien y haciendo todo lo que está en mis manos para entrar en el equipo".

Mossa, preguntado si esperaba jugar más dijo que "cuando vine aquí, mi meta era disputar los 42 partidos, pero hay una gran competencia en el puesto y es el entrenador el que decide lo más conveniente para el equipo". Sobre si el partido ante el Albacete había sido el peor del Oviedo en lo que va de Liga, Mossa señaló que "todo está condicionado por el resultado. Creo que tuvimos opciones claras de ganar. Hicimos lo más difícil que fue ponernos por delante en el marcador. Si no nos hacen el gol del empate tan rápido, creo que lo hubieran tenido muy complicado".

Con respecto a la importancia que tiene para el equipo el ir recuperando a los lesionados, dijo que "no me gusta hablar de las bajas. Los que estamos somos lo que tenemos que competir cada partido. Tenemos una gran plantilla y no podemos escudarnos en las ausencias".