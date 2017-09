Verdés encuentra el camino

Cuando a Héctor Verdés se le pregunta si ha cambiado algo en su rutina esta temporada se le escapa una sonrisa. "Sí, algo he cambiado", comenta, "Me meto en hielo. Antes no era capaz y ahora sí lo hago. No sé si será la causa de que me encuentre bien pero de momento voy a seguir haciéndolo". Así que, después de cada entrenamiento, el central repite la rutina: se introduce en la bañera de hielo preparada en el vestuario. Placebo o solución real, los resultados avalan la tesis del valenciano.

Verdés llegó a Oviedo en el verano de 2015 apoyado por una amplia experiencia en Segunda División. En el valenciano se perciben las características clásicas del central en la categoría: contundencia, juego aéreo y seguridad. Sin alardes, con Verdés todo es firme. Ese juego al límite también conlleva algunos riesgos. Su musculatura se ha resentido desde su fichaje por el Oviedo, privándole de una continuidad que ahora sí disfruta.

"Necesitaba el ritmo de los partidos: la continuidad es lo que deseaba desde que firmé aquí. Y ahora estoy disfrutando de ella", asegura Verdés, un fijo en los esquemas de Anquela. El valenciano ha sido titular en todos los partidos de Liga y solo su sustitución a 13 minutos del final del choque del Belmonte evita que haya disputado todos los minutos en la competición.

Por primera vez desde que está en el Oviedo, Verdés acumula seis partidos seguidos con la camiseta azul. En Albacete superó su propia marca. La campaña más complicada fue la primera, la 2015/16 en la que las lesiones y las tarjetas mermaron su rendimiento. El zaguero solo fue capaz de acumular tres partidos seguidos sobre el césped. Ocurrió en dos ocasiones. Acabó la Liga con 16 encuentros, 15 como titular. El panorama mejoró el pasado curso cuando en su mayor momento de continuidad acumuló cinco partidos seguidos. Lo hizo en dos ocasiones y firmó al final 23 encuentros con el Oviedo.

El duelo ante el Zaragoza del lunes, en un horario inusual (21.00 horas), podría suponer su séptima aparición seguida en el once. Se produciría ante un rival de los llamados a estar arriba, aunque Verdés desconfía de las etiquetas. "Solo con el nombre no te sirve para estar arriba. Te llames Zaragoza, Oviedo u otro club histórico. Y si no, mira la Segunda B, que está llena de equipos históricos. Quien piense que solo por el nombre tiene las cosas hechas está muy equivocado, Nosotros, los primeros", proclama. "Tenemos el máximo respeto por el Zaragoza pero iremos con todo", advierte antes de declarar que lo de Albacete ya es cosa del pasado: "Hay que pasar página, no cabe otra. En el Belmonte tuvimos el partido en nuestras manos y se nos fue, en parte por el acierto del rival, porque contra esos dos golazos poco puedes hacer. Ahora encaramos el choque ante el Zaragoza con las mejores expectativas posibles".

Verdés se presenta junto a Carlos Hernández como la pareja de referencia para Anquela para guiar a la zaga. Y eso que la competencia con Forlín, un internacional por Argentina, y Valentini, otro central de experiencia, es intensa en el día a día en El Requexón. De cara al partido ante el Zaragoza, Anquela medita introducir algunos matices aunque la defensa parece la línea más inamovible hasta ahora.