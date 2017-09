Anquela: "El Zaragoza es una de las referencias en Segunda"

El Oviedo trabajó esta mañana a puerta cerrada en El Requexón para perfilar el partido ante el Zaragoza del próximo lunes (21.00 horas) en el Carlos Tartiere. Tras la sesión, Anquela atendió a los medios para advertir sobre la dificultad del próximo rival. "El Zaragoza es una de las referencias en Segunda, tiene buenos futbolistas, no solo los delanteros. y no será sencillo. Debemos dar nuestro nivel y tener la dosis de fortuna para ganar el partido", indicó.

Anquela se centra en el Zaragoza aunque mantiene bien vivo el recuerdo de lo sucedido en Albacete la semana pasada. "No se me olvida lo del Belmonte. Creo que es la peor semana desde que estoy aquí. Y no se me olvida porque lo tuvimos muy cerca. Sin jugar bien no habíamos pasado problemas y con el partido encarrilado no fuimos capaces de aguantar o de tener la paciencia necesaria. Ya pensamos en el Zaragoza pero no olvidamos porque si lo haces estás condenado a repetir lo hecho", señaló el técnico.

El técnico, que confirmó que Viti había vuelto a sufrir molestias, contará con los mismos 18 convocados de las últimas tres semanas ya que no hay novedades en el parte médico. Sí podría haber alguna novedad en el once, algún matiz.