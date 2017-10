El equipo completará esta mañana su última sesión

En una semana tan atípica como la actual, el Oviedo se ejercitará esta mañana en El Requexón, a partir de las 10.30 horas, en un entrenamiento abierto al público. Anquela aprovechará la ocasión para terminar de perfilar su once que no cambiará mucho al visto en las dos últimas semanas. Ante el Cádiz y en Albacete, Anquela dispuso el mismo equipo. Para recibir al Zaragoza, los azules podrían tener alguna novedad aunque el bloque será similar, como reconoció ayer el jienense en la sala de prensa. Uno de los futbolistas que cuenta con opciones de hacerse un hueco en el once es Owusu, que aún no ha sido titular. El ghanés ha participado en tres encuentros, todos ellos desde el banquillo, y esta semana se ha entrenado en algunos ejercicios con los teóricos titulares. Owusu ocuparía el puesto de su compatriota Yeboah, titular como extremo derecho en los tres últimos choques.

Anquela también ha hecho algunas probaturas esta semana en la zaga, Mossa y Christian Fernández se disputarán en flanco izquierdo de la defensa mientras que Forlín también cuenta con opciones de meterse en el equipo titular en el centro de la retaguardia. El técnico no tiene muchas más opciones de cambio por la plaga de lesiones.