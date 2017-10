"El guión debe ser el de la victoria ante el Cádiz"

Dice Anquela que no conviene olvidar lo de Albacete. Que es mejor tenerlo presente para que no vuelva a pasar. Aquel partido tiene su miga, Con el 0-1, el Oviedo se ponía líder. 9 minutos, y dos chuts lejanos a la red después, el equipo es 12.º. De ahí la sensación agria del técnico aunque haya pasado una semana. "Lo de Albacete no se me olvida. Es la peor semana desde que estoy en el Oviedo. Y digo que no se me olvida", argumenta el técnico, "porque lo tuvimos muy cerca. Ahora ya nos centramos en el Zaragoza pero no hay que olvidar lo sucedido: porque si lo haces estás condenado a repetirlo en el futuro". La consigna es clara: Ante el Zaragoza hay que evitar lo que pasó en el Belmonte.

La sensación de oportunidad perdida se acentúa tras el 5-1 cosechado por los manchegos ayer en Soria, que les descubre como un equipo a la deriva. En Segunda, categoría de máxima igualdad, urge no regalar nada. "El otro día escuchaba a Cervera, entrenador del Cádiz, una reflexión interesante. Decía que su equipo no gana donde quiere sino donde puede. Para nosotros es lo mismo", señala el jienense. "Tres puntos en Segunda son una barbaridad", subraya.

En ese intento de regresar a la senda de la victoria existen algunos peligros. El más evidente es el de la fortaleza de un rival que, al igual que el Oviedo, ha cosechado en este mes y medio mejores sensaciones que cifras. El Zaragoza presenta cinco puntos después de seis jornadas disputadas y debe sumar si no quiere verse apurado en los puestos de descenso. "Todos los equipos de Segunda me preocupan, también lo hacía el Albacete, aunque fuera el último. El Zaragoza es un buen equipo de la categoría que tiene como objetivo estar ahí peleando por ascender", analiza Anquela. "Es una de las referencias de Segunda. Cuenta con buenos futbolistas, no solo sus delanteros. Debemos dar nuestro nivel y que la suerte nos acompañe en los momentos puntuales", añade.

Y en esa búsqueda del nivel del grupo, Anquela tiene claro el modelo a seguir. El 1-0 ante el Cádiz de hace un par de semanas en el Tartiere es un ejemplo perfecto. "El guión debe ser el de la victoria ante el Cádiz. Tenemos que mostrarnos fuertes defensivamente, conceder poco al rival, y crear las 4 o 5 ocasiones que siempre hacemos. Y aprovecharlas", indica el entrenador azul.

El Oviedo contará con la ventaja de saber el resto de resultados en Segunda. Conocerá de antemano su situación ganando, empatando o perdiendo. La parte negativa de la situación es tener que disputar el choque un lunes. Aunque Anquela, espíritu optimista, se toma las cosas con filosofía: "A mí no me trastoca los planes. ¿Jugamos un lunes? Pues así nos ve toda España, estupendo. Solo me preocupa que el equipo esté mentalizado. Aunque es verdad que por el horario habrá menos gente porque muchos trabajan al día siguiente y hay que ir al colegio".