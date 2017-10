El Oviedo se apaga con todo a favor

El Oviedo cedió un empate ante el Zaragoza en un partido en el que fue de más a menos. Los azules tuvieron una salida fulgurante, se adelantaron en el marcador en el minuto 4, en un lanzamiento espléndido de una falta directa de Aarón Ñíguez y dispusieron de claras ocasiones para haber encarrilado el partido. Una de ellas la aprovechó Toché para poner una distancia de dos goles, en el minuto 27, pero a partir de ahí el Oviedo desapareció del partido ante un Zaragoza que igualó el marcador en apenas siete minutos, en dos jugadas de estrategia, un córner y un falta directa, y comenzó a controlar el partido con solvencia. El Oviedo acusó el golpe. Se asustó y quedó a merced de un equipo maño que fue muy superior en la segunda mitad y al que sólo la falta de acierto en el remate le impidió llevarse la victoria del Carlos Tartiere.

Forlín y Pucko, las novedades en el once de Anquela

El Oviedo presentó dos novedades en el once inicial con respecto al equipo que perdió en Albacete. Forlín entró en lugar de Rocha en la posición de pivote, en el que fue su debut en la Liga después de haber jugado varios minutos en el partido de Copa del Rey ante el Numancia. El argentino estuvo bastante desubicado, en especial en la primera mitad y apenas participó en el juego del equipo. La otra novedad Pucko, que ya había jugado los segundos 45 minutos ante el Reus, pasó también muy desapercibido, ya que el Oviedo cargaba en exceso el juego por la banda izquierda.

Jugadas de estrategia

Las jugadas de estrategia fueron claves en la primera mitad. El Zaragoza generó todo el peligro ofensivo en faltas y saques de esquina en los primeros 45 minutos. Los maños dispusieron de tres ocasiones y todas ellas a balón parado. La primera en una falta que pegó en el palo tras haber rechazado primero Juan Carlos. La segunda en un córner botado por Buff que remató en semi volea Mikel González y la última en una falta directa de Zapater.

Siete minutos

El Oviedo volvió a dilapidar una ventaja en el marcador en apenas siete minutos. Es la cuarta vez que le sucede en lo que va de temporada en siete partidos. Los precedentes ante el Rayo Vallecano, Almería y Albacete, se vieron agravados ayer, ya que los azules tenían una ventaja de dos goles en el marcador.

El Oviedo acusó el golpe

La reacción del Zaragoza dejó tocado al Oviedo. El equipo azul ya no fue el mismo desde el tanto del empate maño. Cedió la posesión al Zaragoza y le costaba en exceso recuperar el balón con garantías de hacer daño a un rival que comenzaba a crecer a pasos agigantados.

Las dos caras de Juan Carlos

Una parte de los aficionados criticaron al portero azul por el segundo gol recibido. El portero se retiró al descanso entre división de opiniones. Regresó en la segunda mitad entre aplausos y su actuación fue decisiva para que el Oviedo conservase el empate en el marcador. Primero resolvió con acierto un mano a mano con Borja Iglesias, en el minuto 63, y sólo cinco minutos después volvió a responder con otra gran intervención evitando un claro remate del lateral Ángel.

Los azules no tiraron a puerta en la segunda mitad

El Oviedo no generó nada en la segunda mitad. No disparó ni una solo vez entre los tres palos y su única tímida aproximación llegó con un remate de cabeza de Toché, a centro de Christian Fernández, que salió alto. El delantero de Cartagena sigue manteniendo su capacidad de acierto. Ayer remató dos veces entre los tres palos y anotó un gol, con lo que ya lleva cinco, sólo uno por detrás del jugador del Valladolid Mata, con seis.

"No al fútbol los lunes"

La afluencia al Carlos Tartiere, a pesar de ser un lunes, no fue la peor de la temporada. Al final fueron 11.279 espectadores los que se dieron cita en el Tartiere. Desde la grada de animación se exhibió una pancarta con el lema "No al fútbol los lunes", una circunstancia que se dio ayer por primera vez en el Tartiere desde el regreso del equipo a Segunda.

Los azules siguen marcando

Lo más positivo de los azules es que continúan con su racha de marcar en todos los partidos de la competición. El carbayón es el único equipo de la categoría que lo ha conseguido, aunque en el partido de ayer su capacidad ofensiva quedó muy reducida ante un Zaragoza que le superó con claridad y dispuso de ocasiones para lograr su segunda victoria en lo que va de temporada. 8? ? ? ?