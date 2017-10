Anquela aumenta la exigencia

El Oviedo realizó ayer una sesión de entrenamiento larga, que llegó casi a las dos horas, y en la que se vio a un Anquela especialmente intenso y pendiente de que sus jugadores completaran correctamente los ejercicios que les planteaba. El técnico jienense es de los que piensa que se juega como se entrena y por eso quiere ver a sus futbolistas haciendo de memoria todo lo que les pide. Sin errores. Por eso, durante la sesión, llegó a parar el entrenamiento para advertirles de que no toleraría los fallos: "No equivocaros que no jugáis conmigo; ni un minuto".

Una sesión que también destacó por la recuperación de algunos de los jugadores lesionados. A Diegui Johannesson y a Mariga se les vio completar por segundo día consecutivo la sesión con normalidad. También Varela participó en los ejercicios y en el partidillo con el que concluyó la sesión en El Requexón. Volvieron a su vez Christian Fernández y Saúl Berjón, ausentes durante la sesión regenerativa que realizó el equipo el miércoles.

Anquela se fijó también mucho en la salida del balón tras presión y pidió a sus jugadores que tuvieran la paciencia suficiente como para hacerlo con garantías, sin rifar el balón y perderlo poco después de recuperarlo. El técnico azul quiere que no se repitan algunos de los errores cometidos el domingo en el empate a 2 ante el Zaragoza, cuando, tras ponerse con dos tantos de ventaja y realizar un gran inicio de partido, el rival acabó empatándoles y dominando en la segunda mitad, en la que fue el equipo visitante el que estuvo más cerca de marcar el gol de la victoria.

El domingo, a las 18 horas, tendrán una buena ocasión ante un filial como el Barça B. Un equipo que ha sumado ocho puntos en las siete jornadas que lleva tras su regreso a la categoría de plata. Los azules saben que se trata de un equipo peligroso que, a pesar de ser un filial, cuenta con jugadores experimentados en la categoría que han llegado para intentar facilitar que el equipo consiga la permanencia. Uno de ellos es David Costas, un central que jugó la pasada temporada en el Oviedo cuajando una gran segunda vuelta tras incorporarse a la disciplina azul en el mercado de invierno. Un jugador que, siendo defensa, logró varios goles en remates de cabeza.