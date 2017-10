El casting del Oviedo

"Es evidente que no lo encontramos". El entrenador del Oviedo no tiene demasiado problema en reconocer que aún no ha encontrado un inquilino ideal para la banda derecha en el ataque del equipo azul y que por eso está "haciendo un casting". El último en presentarse a la prueba fue Pucko, que tan solo había disfrutado de 45 minutos en liga. El esloveno sacó un aprobado raspado en el empate a 2 ante el Zaragoza. Una nota que le podría servir para tener una nueva oportunidad mañana (18 horas) frente al Barcelona B. Así lo dejó entrever Anquela tras el entrenamiento de ayer en El Requexón: "Hay que dar confianza y seguridad a la gente que no lo hace mal; si lo hace bien ya no hay ninguna duda de que va a seguir jugando".

Lo que tiene claro Anquela es que no hay que tocar lo que funciona y que por lo tanto sería un error cambiar a Saúl Berjón o a Aarón Ñíguez de la posición que vienen ocupando hasta ahora para solucionar el problema de la banda derecha. "Es evidente que Saúl y Aarón mientras no se demuestre lo contrario están ahí (el primero en la banda izquierda y el segundo de mediapunta) y para el otro sitio (la banda derecha) hay que buscar a uno".

La raíz del problema viene de la pretemporada, de la lesión de Fabbrini, que obligó al entrenador a colocar a Aarón Ñíguez de mediapunta cuando el ilicitano se perfilaba como el extremo derecho titular del equipo. Anquela encontró una solución que le convenció con Diegui Johannesson, pero el asturiano se lesionó y el técnico tuvo que seguir buscando. "Diegui lo estaba haciendo bastante bien, pero se lesionó y desde entonces ha sido un quebradero de cabeza", reconocía.

Otro de los aspirantes que ha estado perjudicado por las lesiones es Viti. El canterano llegó a jugar algunos minutos con el equipo y es además un jugador muy del gusto del entrenador. El de Pola de Laviana está ya casi recuperado, pero Anquela no quiere arriesgar con él y ha reconocido que debe frenarlo: "Lo que pasa es que Viti tiene unas ganas enormes y a veces las ganas hay que pararlas un poquito. Es de agradecer, el chico tiene unas ganas enormes pero hay que pararlo un poquito y nada más".

Los otros dos candidatos a ocupar esa plaza son los ghaneses Yeboah y Owusu. El primero la ocupó en las tres jornadas anteriores al partido frente al Zaragoza, aunque el cambio se veía venir. Para el encuentro ante los maños se especuló con la posibilidad de que lo sustituyera Owusu, aunque finalmente Anquela se decidió por colocar ahí a Pucko.

Parece que la aportación del esloveno durante el partido ante el Zaragoza le puede servir para tener una nueva oportunidad para hacerse con un puesto para el que Anquela no encuentra un inquilino ideal. Si bien, no es la única posición en la que el entrenador del Oviedo está haciendo pruebas. Otro de los puestos que sufrió una modificación el domingo fue el doble pivote, donde Anquela introdujo a Forlín dejando a Rocha en el banquillo. El jienense reconoció que hay que tener paciencia con el uruguayo: "Llevaba mucho tiempo sin jugar un partido de fútbol. Forlín lo que necesita es tiempo, adaptarse, y sobre todo coger el ritmo, que en Segunda es asfixiante. Nosotros estamos convencidos de que lo va a hacer bien y él está convencido. Vamos a seguir dándole la confianza necesaria y a ver si encontramos el futbolista que queremos", concluyó.