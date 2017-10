Los oviedistas siempre marcan

El Oviedo tiene otra cuenta pendiente esta tarde (18.00 horas) en el Mini Estadi: ganar su primer partido fuera de casa. El conjunto de Anquela ha sumado dos empates y una derrota en los tres encuentros que ha disputado como visitante. El último de ellos, la derrota por 2-1 ante el Albacete, fue además uno de los peores partidos que ha hecho el conjunto azul desde que se inició la temporada.

Pero el primer punto de la era Anquela se sumó precisamente lejos del Tartiere. Tras debutar con derrota (2-3) ante el Rayo Vallecano, los azules empataron a 1 en la segunda jornada en el campo del Almería. Lo hicieron además dejando una gran imagen, con un gran Saúl Berjón, que hizo el tanto de los azules. Lo más negativo de ese encuentro fue que, por segunda jornada consecutiva, el Oviedo fue incapaz de mantener un marcador con ventaja. Si ante el Rayo se adelantó a los once minutos y le empataron cuatro minutos después, para acabar perdiendo el encuentro, en Almería la ventaja del tanto de Saúl Berjón, en el minuto 54, volvió a durarles cuatro minutos. Esta vez el gol sirvió al menos para sumar un punto.

La primera victoria (3-0) de la temporada llegó en casa ante el Reus. Fue quizás el partido más completo del conjunto azul en lo que va de campaña. Una victoria sin discusión que sirvió además para generar optimismo tras dos partidos en los que no se había logrado ganar. Un optimismo que no hizo si no crecer tras el empate en el derbi frente al Sporting en El Molinón. Los azules sumaron un punto gracias al tanto del empate que consiguió Toché, aunque lo más importante fue la gran imagen que mostraron en la segunda parte.

La segunda victoria de la temporada llegó en casa ante el Cádiz (2-0) completando así las tres mejores jornadas del equipo. Los azules habían sumado en el derbi y ganado dos partidos en casa, pero la derrota en Albacete frenó un poco la euforia. El Oviedo bajó sus prestaciones en el Carlos Belmonte ante un Albacete que había iniciado muy mal la temporada. El domingo pasado ante el Zaragoza, el equipo azul se quedó a medias. Comenzaron muy bien pero volvieron a dejarse empatar tras ponerse con ventaja.

Los de Anquela tratarán esta tarde de recuperar sus mejores sensaciones y sobre todo buscarán sumar por primera vez tres puntos lejos del Tartiere. Los azules son conscientes de que para estar arriba en la clasificación deberán empezar a sumar de tres en tres también cuando jueguen lejos de su afición.