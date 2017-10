Anquela: "En la segunda parte jugamos con más descaro"

En el ritmo trepidante en el que ha entrado la competición (partido ayer, el miércoles y el sábado), a Juan Antonio Anquela le toca hacer reflexiones cada vez en menor espacio de tiempo. Está acostumbrado el ritmo de Segunda, por eso lanza sus conclusiones a los pocos minutos de acabar el choque del Mini Estadi. "En la primera parte no estuvimos mal defensivamente pero ellos tuvieron una oportunidad y marcaron. En la segunda mitad jugamos con más descaro y tuvimos más paciencia, nos hicimos más con el balón. Logramos empatar y casi conseguimos la victoria", señaló el entrenador del Oviedo.

Para Anquela, el partido deja algunas reflexiones."En Segunda si no compites y eres intenso no puedes ganar. Es complicado que te regalen cosas. Por momentos nos ha costado hacerlo. Aunque en la segunda parte mejoramos en esos aspectos y estuvimos cerca de ganar", explicó. "En Segunda es importante sumar. Cuando no puedes ganar, hay que empatar. Pero aún tenemos que mejorar muchas cosas", añadió; "Tenemos que mirarnos a la carita y decirnos las cosas que nos interesa para seguir creciendo. Porque aquí hay que sumar de tres en tres".

Saúl Berjón coincidió en algunos aspectos con la lectura ofrecida por el jienense al término el choque en el Mini Estadi. "Por ocasiones quizás merecimos más pero ellos tienen gente que llegarán a ser estrellas. En la segunda parte dimos un paso al frente. Empatar fuera de casa en Segunda siempre es importante"